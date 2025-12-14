ตบบราซิล! ไทยคว้าแชมป์โลก FIFAe World Cup 2025 เกม eFootball Mobile

อีสปอร์ตทีมชาติไทย คว้าแชมป์โลกในการแข่งขัน FIFAe World Cup 2025 ft. eFootball ประเภท Mobile ที่ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย
ทีมอีสปอร์ตของไทยชุดนี้ ประกอบไปด้วย พงศ์วิทย์ แต้วัฒนาสกุล aka : Bössui - ผู้ฝึกสอนมากประสบการณ์ที่เคยผ่านทัวร์นาเมนต์ระดับโลกมาแล้ว และนักกีฬาประเภท Mobile, จอมคฑา ยูประพัฒน์ aka : Jxmkt
ในรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันแบบสองเกม และดูผลสกอร์รวม โดยเกมแรก ไทย ชนะ 2-0 ส่วนเกมที่สอง เสมอกัน 1-1 สกอร์รวม ไทยชนะไปด้วยสกอร์ 3-1 ทำให้ อีสปอร์ตทีมชาติไทย ประเภท Mobile คว้าชัยชนะไปครองได้สำเร็จ โดยตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ ไทย ลงสนาม ไปทั้งหมด 16 นัด ชนะ 10 เสมอ 3 แพ้ 3 ยิงได้ 32 ประตู เสีย 16 ประตู
ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ ไทย คว้าแชมป์โลก FIFAe World Cup 2025 ft. eFootball สมัยแรกมาครอง จากการจัดการแข่งขันประเภทนี้มาแล้วสองครั้ง โดยปีก่อน แชมป์ตกเป็นของมาเลเซีย
สำหรับการแข่งขัน FIFAe World Cup 2025 ft. eFootball จะจัดขึ้นทุกปี และจะมีการประกาศเจ้าภาพครั้งต่อไปในช่วงหลังจากนี้