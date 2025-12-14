อีสปอร์ตทีมชาติไทยFIFAe World Cup 2025
ธีรฉัตร รูปประดิษฐ์

ตบบราซิล! ไทยคว้าแชมป์โลก FIFAe World Cup 2025 เกม eFootball Mobile

อีสปอร์ตทีมชาติไทย คว้าแชมป์โลกในการแข่งขัน FIFAe World Cup 2025 ft. eFootball ประเภท Mobile ที่ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย

ทีมอีสปอร์ตของไทยชุดนี้ ประกอบไปด้วย พงศ์วิทย์ แต้วัฒนาสกุล aka : Bössui - ผู้ฝึกสอนมากประสบการณ์ที่เคยผ่านทัวร์นาเมนต์ระดับโลกมาแล้ว และนักกีฬาประเภท Mobile, จอมคฑา ยูประพัฒน์ aka : Jxmkt

ในรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันแบบสองเกม และดูผลสกอร์รวม โดยเกมแรก ไทย ชนะ 2-0 ส่วนเกมที่สอง เสมอกัน 1-1 สกอร์รวม ไทยชนะไปด้วยสกอร์ 3-1 ทำให้ อีสปอร์ตทีมชาติไทย ประเภท Mobile คว้าชัยชนะไปครองได้สำเร็จ โดยตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ ไทย ลงสนาม ไปทั้งหมด 16 นัด ชนะ 10 เสมอ 3 แพ้ 3 ยิงได้ 32 ประตู เสีย 16 ประตู

ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ ไทย คว้าแชมป์โลก FIFAe World Cup 2025 ft. eFootball สมัยแรกมาครอง จากการจัดการแข่งขันประเภทนี้มาแล้วสองครั้ง โดยปีก่อน แชมป์ตกเป็นของมาเลเซีย

สำหรับการแข่งขัน FIFAe World Cup 2025 ft. eFootball จะจัดขึ้นทุกปี และจะมีการประกาศเจ้าภาพครั้งต่อไปในช่วงหลังจากนี้

