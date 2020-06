ต้นสังกัดปรับ 'อคินเฟนวา' ใส่เสื้อลิเวอร์พูลมาซ้อม

อเดบาโย อคินเฟนวา ดาวยิงรถถังของ วีคอมบ์ วันเดอร์เรอร์ส สโมสรในลีกวัน ต้องเสียเงินค่าปรับให้กับต้นสังกัด หลังละเมิดกฎใส่เสื้อลิเวอร์พูลมาซ้อม

หัวหอกวัย 38 เป็นแฟนตัวยงของทีมหงส์แดง ดังนั้นเขาจึงฉลองความสำเร็จที่ทีมรักคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก ด้วยการใส่เสื้อของสโมสรเข้ามาสนามซ้อมของวีคอมบ์ ท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเพื่อนร่วมทีม

"นี่คือครั้งเดียวที่ผมรู้สึกยินดีกับการจ่ายค่าปรับให้กับสโมสร" อคินเฟนวา โพสต์คลิปวีดีโอผ่านโซเชียลมีเดีย

Adebayo Akinfenwa (@daRealAkinfenwa) turned up to training in a Liverpool Jersey yesterday. he happily accepted the fine too 😭😂😂😂



