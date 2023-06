ดีไซน์ผิดพลาด! Adidas ระงับการขายเสื้ออาร์เซนอลตัวใหม่ชั่วคราว

ชุดแข่งของทัพปืนใหญ่ถูกยกเลิกวางขายชั่วคราวหลังมีความผิดพลาดในการผลิต

Adidas ทำการระงับการจำหน่ายชุดเหย้าประจำฤดูกาลใหม่ของ อาร์เซนอล ชั่วคราว หลังเกิดความผิดพลาดเรื่องดีไซน์

ชุดแข่งตัวใหม่ของทัพปืนใหญ่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ภายใต้คอนเซปต์ครบรอบ 20 ปีชุดแชมป์ไร้พ่ายในฤดูกาล 2003/04 และได้มีการประเดิมใส่ไปแล้วในเกมส่งท้ายฤดูกาลล่าสุดที่เอาชนะ วูล์ฟส์ ขาดลอย 5-0

ทว่า ตามรายงานของ The Athletic การจำหน่ายเสื้อดังกล่าวต้องถูกระงับ เนื่องจากเกิดควาผิดพลาดเรื่องรายละเอียดบนตัวเสื้อ ในส่วนของสถิติที่เขียนว่าไร้พ่าย 32 นัด แทนที่จะเป็น ไร้พ่าย 38 นัด

ทั้งนี้ อาร์เซนอล ได้ถอดรายการจำหน่ายชุดแข่งทั้งหมดจากเว็บไซต์หลัก และได้ส่งอีเมลหาแฟนบอลที่ซื้อเสื้อแข่งไปแล้วก่อนหน้านี้

“ชุดแข่งอาร์เซนอลฤดูกาล 2023/24 ไม่พร้อมวางจำหน่ายชั่วคราวในช่วงที่ดีไซน์ที่ผิดพลาดกำลังได้รับการแก้ไข เรากำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับสโมสรและพาร์ทเนอร์ของเราเพื่อนำเสื้อกลับมาวางจำหน่ายโดยเร็วที่สุด และพร้อมคืนเงินให้กับแฟนบอลที่ซื้อชุดแข่งไปก่อนหน้านี้ ดีไซน์ที่ผิดพลาดครั้งนี้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้ใรฐานะแบรนด์ และเราขออภัยต่อสโมสรและแฟนบอล” แถลงการณ์ของ Adidas

