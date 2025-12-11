ดีใจไม่สุด! 'ฮาลันด์'แอบผิดหวังชนะ เรอัล มาดริด ที่ไม่มี เอ็มบัปเป้

เออร์ลิง ฮาลันด์ กองหน้าตัวเก่งของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยอมรับรู้สึกผิดหวังเมื่อรู้ว่า คิลิยัน เอ็มบัปเป้ จะไม่ได้ลงสนามให้ เรอัล มาดริด ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
บิ๊กแมตช์ที่ซานติอาโก เบร์นาเบว จบลงด้วยชัยชนะของ เรือใบสีฟ้า 2-1 โดยหัวหอกชาวนอร์เวย์เป็นคนทำประตูชัยจากจุดโทษในครึ่งแรก โดยเกมนี้ราชันชุดขาวไม่มีดาวซัลโวคนสำคัญอย่าง เอ็มบัปเป้ เนื่องจากปัญหาความฟิต ซึ่ง ฮาลันด์ ยอมรับว่าเรื่องนี้ทำให้เขาดีใจไม่สุด
“แน่นอนว่าเรารู้เรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บของพวกเขา เราเองก็มีนักเตะเจ็บเหมือนกัน แต่พวกเขามีหลายคน” ฮาลันด์ กล่าว
“เราไม่อยากให้ใครเจ็บ และเราคาดหวังว่าพวกเขาจะได้ลงเล่น เมื่อผู้เล่นระดับ เอ็มบัปเป้ ลงเล่นไม่ได้มันน่าผิดหวัง เพราะคุณอยากดวลกับนักเตะที่ดีที่สุด"
"แต่ในอีกมุมหนึ่ง มันก็ช่วยเพิ่มความได้เปรียบทางจิตใจให้เราได้เล็กน้อยเช่นกัน”