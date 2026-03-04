ดีกว่ากัคโป! 'เจอร์ราร์ด'แนะ ชล็อต ควรให้ เอ็นกูโมฮา เป็นตัวจริงได้แล้ว

สตีเวน เจอร์ราร์ด ตำนานกัปตันออกโรงเรียกร้องให้ อาร์เนอ ชล็อต พิจารณาเรื่องการปรับทัพ หลังเกมบุกแพ้ทีมบ๊วยอย่าง วูล์ฟแฮมตัน 1-2 โดยชี้ว่าควรดันดาวรุ่งอย่าง ริโอ เอ็นกูโมฮา ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงได้แล้ว
หงส์แดง บุกพ่าย ทีมหมาป่า แบบพลิกล็อคในศึกพรีเมียร์ลีกค่ำคืนที่ผ่านมา โดยที่ผู้เล่นหลายรายโชว์ฟอร์มต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่ง'สตีวีจี'มองว่าถึงเวลาแล้วที่กุนซือชาวดัตช์ต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงบางตำแหน่ง และควรให้โอกาสเจ้าหนูวัย 17 ปี เป็นตัวจริงบ้าง
“เขาต้องให้ เอ็นกูโมฮา เป็นตัวจริงได้แล้ว” เจอร์ราร์ดกล่าวผ่าน TNT Sports หลังจบเกม “สิ่งที่เขาทำในช่วงเวลาสั้นๆ มีอิมแพ็คมากกว่าที่กัคโปทำตลอด 60 นาที”
ความพ่ายแพ้เกมนี้ทำให้ ลิเวอร์พูล ยังอยู่อันดับ 5 ของตารางคะแนน พลาดโอกาสขยับขึ้นอันดับ 3 นอกจากนี้ยังอาจหลุดไปอันดับ 6 ด้วย หาก เชลซี เอาชนะ แอสตัน วิลลา ได้ในคืนนี้