ดาวดวงใหม่! กรีนวู้ด แข้งผีเกิดหลังปี 2000 คนแรกทำประตูให้ทีม

เมสัน กรีนวู้ด กองหน้าดาวรุ่งของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สร้างสถิติเป็นนักเตะคนแรกที่เกิดหลังปี 2000 ที่ทำประตูให้กับต้นสังกัดได้สำเร็จ

กองหน้าวัย 17 ย่าง 18 ปี ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทัพปีศาจแดงในเกมยูโรป้าลีก ก่อนเป็นคนทำประตูชัยพาทีมเฉือนเอาชนะแอสตานา 1-0

โดยประตูดังกล่าวของ กรีนวู้ด ทำให้เขาเป็นนักเตะคนแรกของสโมสรที่เกิดยุคหลังปี 2000 ที่ทำประตูให้กับสโมสรได้สำเร็จ และทำให้เขาเป็นนักเตะที่เด็กที่สุดที่ทำประตูให้กับสโมสรไปโดยปริยาย

ทั้งนี้ เมสัน กรีนวู้ด เกิดวันที่ 1 ตุลาคม ปี 2001 ซึ่งเขากำลังจะอายุครบ 18 ปีเท่านั้น

