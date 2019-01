ดาวดับงูใหญ่! กาบิโกลซบฟลาเมงโก้สัญญายืม 1 ปี

กาเบรียล บาร์โบซา กองหน้าตกอับของ อินเตอร์ มิลาน ประกาศยืนยันย้ายไปเล่นกับ ฟลาเมงโก้ ทีมในบ้านเกิด้วยสัญญายืมตัว 1 ปี

หอกวัย 22 ย้ายมาเล่นกับทีมงูใหญ่เมื่อปี 2016 แต่กลับได้รับโอกาสลงสนามเพียงน้อยนิด สุดท้ายเขาต้องย้ายไปเล่นกับ เบนฟิก้า และ ซานโตส ด้วยสัญญายืมตัวแทน

ล่าสุดดาวยิงแซมบ้าตัดสินใจเก็บกระเป๋าออกจากถิ่นงูใหญ่แบบชั่วคราวอีกครั้ง เมื่อตกลงเซ็นสัญญากับฟลาเมงโก้ด้วยสัญญายืมตัว 1 ปี พร้อมทั้งประกาศเรื่องนี้ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว

Sabe aquela brincadeira que só acontece no vídeo game ou em sonho:

⠀

”Um dia eu vou jogar no Mengão, no Maraca lotado, com toda aquela nação gritando meu nome!”



Meu sonho agora é realidade.

⠀

Eu sou jogador do @Flamengo!



Tamo junto Nação!

⠀#FechadoComOMengão pic.twitter.com/WRDHIFc7fg — Gabriel Barbosa (@gabigol) January 9, 2019