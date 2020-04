ดาวดังมาเอง!12แข้งจาก12ทีมไทยลีก ร่วมชิงชัย TL LOCKDOWN

เผยรายชื่อ 12 แข้งจาก 12 สโมสรใน โตโยต้า ไทยลีก ที่เข้าร่วมแข่งขัน ศึกอีสปอร์ตเกม Pro Evolution Soccer 2020 รายการ Thai League LOCKDOWN Tournament Season 2 โดยจะเริ่มแข่งขันนัดแรก วันที่ 24 เมษายนนี้

ฝ่ายจัดการแข่งขัน เปิดเผยรายชื่อ 12 นักเตะอาชีพ ที่อาสามาร่วมสร้างความสุขให้กับแฟนบอล ระหว่างที่ฟุตบอลลีกงดแข่งในช่วงโควิด-19 ด้วยการเข้าร่วมประลองฝีมือกันในเกม Pro Evolution Soccer 2020

ซึ่งรายชื่อตัวแทนนักกีฬาจากทั้ง 12 สโมสร ประกอบด้วย

12 contenders from 12 clubs in the 2nd Season of Thai League LOCKDOWN ⚽️🎮#ศึกชิงบัลลังก์ไทยลีก #ThaiLeague #LOCKDOWN #Covid19 #PES2020 pic.twitter.com/NBomB2fYp5