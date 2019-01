ดาวดังมาครบ! จุฬาฯ เปิดรายชื่อ 29 นักเตะหวดบอลประเพณี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรายชื่อ 29 นักเตะลงแข่งขันฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 73

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าวร่วมการแข่งขันและประกาศรายชื่อนักฟุตบอลทีมจุฬาฯ ภายใต้แนวคิด "The Way For Tomorrow อนาคตใครนิยาม"

ทัพ "ลูกพระเกี้ยว" ได้รับเกียรติจาก นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นั่งตำแหน่งที่ปรึกษาทีม รวมถึง "มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ และ สุทธิพันธ์ วรรณวินเวศน์ เป็นผู้จัดการทีมร่วม

ส่วนทีมงานผู้ฝึกสอน ประกอบด้วย จักราช โทนหงษา (หัวหน้าผู้ฝึกสอน ) , พ.อ.วัชรกร อันทะคำภู ,อดุลย์ ลือกิจนา, ณรัฐ มุนินทร์นพมาศ ,วัชรพงษ์ กล้าหาญ (ผช.ผู้ฝึกสอน)

ฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 73 แข่งขันวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สนามศุภชลาศัย เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป บัตรราคา 200-300 บาท ถ่ายทอดสดช่วงเวลา 15.00-18.00 น. ทาง NBT 2HD, MCOT FAMILY 14 และ TNN24

รายชื่อ 29 นักบอล จุฬา ประเพณี

*GK ผู้รักษาประตู

ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด)

ขวัญชัย สุขล้อม (PT ประจวบ)

รัตนัย ส่องแสงจันทร์ (การท่าเรือ เอฟซี)

กริชชัย แสงรุ่ง (จามจุรี T3)

*CB เซนเตอร์แบ็ก

พรรษา เหมวิบูรย์ (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด)

อภิวัฒน์ งั่วลำหิน (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด)

เฉลิมพงษ์ เกิดแก้ว (นครราชสีมา เอฟซี)

กรวิทย์ นามวิเศษ (PTT ระยอง)

ศักดิ์สิทธิ์ จิตวิจารย์ (จามจุรี T3)

*RB แบ็กขวา

อนาวิน จูจีน (PTT ระยอง)

จักพัน ไพรสุวรรณ (สมุทรปราการ ซิตี้)

*LB แบ็กซ้าย

กรกช วิริยะอุดมศิริ (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด)

อดุลย์ หมื่นสมาน (PTประจวบ)

*CM กลางกลาง

ศิวกร จักขุประสาท (การท่าเรือ เอฟซี)

พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี (สมุทรปราการ ซิตี้)

นพพล ผลคำ (สมุทรปราการ ซิตี้)

รัตนากร ใหม่คามิ (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด)

วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ (ชลบุรี เอฟซี)

สุภโชค สารชาติ (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด)

*RW ปีกขวา

ศราวุฒิ มาสุข (PTT ระยอง)

สมปอง สอเหลบ (ราชบุรี มิตรผล)

*LW ปีกซ้าย

นูรูล ศรียามเก็ม(การท่าเรือ)

วีระเทพ ป้อมพันธ์ (เมืองทอง)

*FW กองหน้า

ชัยณรงค์ ทาทอง (สีหมอก เอฟซี T3)

ฤทธิพร หวานชื่น (เมืองทอง)

เจนรบ สำเภาดี (เมืองทอง)

อาทิตย์ บุตรจินดา (การท่าเรือ เอฟซี)

ศุภชัย ใจเด็ด (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด)

กษิตินาถ ศรีภิรมย์ (จามจุรี T3)