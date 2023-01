ดอร์ทมุนด์ส่งตัวแทนเยือนอินเดียสานสัมพันธ์กับชุมชน

คณะตัวแทนจากสโมสร โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์เดินทางไปยังประเทศอินเดียเพื่อรับความประทับใจโดยตรงของโครงการ “From the field to the fan shop” (จากทุ่งสู่ร้านค้าสโมสร)

BVB พร้อมด้วยทีมบุนเดสลีกาอีก 8 ทีม, สมาคมเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเยอรมนี (GIZ), กระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธรัฐ (BMZ) และ บริษัทสิ่งทอ BRANDS Fashion GmbH กำลังช่วยเหลือสหกรณ์เกษตรกรผู้ปลูกฝ้ายในจังหวัดคุชราตให้เปลี่ยนจากการปลูกฝ้ายธรรมดาเป็นฝ้ายออร์แกนิก

ในการเดินทางครั้งนี้ Kevin Klink (หัวหน้าทีมฝ่ายวางแผน & จัดซื้อ จัดซื้อ) Kevin Schulte (ผู้จัดการหมวดหมู่ ฝ่ายจัดซื้อ) และ Ingo Klein (ผู้จัดการโครงการผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน) เยี่ยมชมสหกรณ์และพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการภาคสนามอย่างยั่งยืน การให้ปุ๋ยและวิธีปกป้องพืชผลตามธรรมชาติ ผ้าฝ้ายจะเป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชั่นสินค้า BVB ในอนาคต

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและการนำไปใช้งานได้ ที่นี่ (https://www.bvb.de/News/Uebersicht/BVB-unterstuetzt-Anbau-von-Bio-Baumwolle-in-Indien)