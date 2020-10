ดอร์ทมุนด์แถลง เอ็มเร ชาน ติดเชื้อโควิด-19

โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเปิดเผยเรื่องการที่ เอ็มเร ชาน ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19

กองกลางดีกรีทีมชาติเยอรมันมีผลตรวจโควิด-19 ออกมาเป็นบวก จากการตรวจครั้งล่าสุดในวันนี้ (23 ตุลาคม) โดยที่ตัวนักเตะนั้นยังมีสุขภาพแข็งแรงดี โดยไม่แสดงอาการป่วยแต่อย่างใด และได้ถูกแยกตัวไปยังสถานกักกันเพื่อรักษาแล้ว

ขณะที่ผลการตรวจโควิด-19 ครั้งล่าสุดของนักเตะและเจ้าหน้าที่ทีมออกมาเป็นลบทั้งหมด ทำให้สามารถลงฝึกซ้อมได้ตามปกติ ก่อนจะลงทำศึกดาร์บี้แมตช์แคว้นรูห์รพบกับชาลเก้ 04 ในเกมบุนเดสลีกาวันเสาร์นี้

Emre #Can ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Er ist symptomfrei und befindet sich bereits in häuslicher Isolation.



Einer Austragung von #BVBS04 steht nichts im Wege, weitere Tests von Spielern und Staff fielen am Freitag negativ aus.



Gute Besserung, Emre! 🙏 pic.twitter.com/jJ6V4w2n9m