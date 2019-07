ดวงแตก! ไคลน์ เอ็นไขว้หน้าเข่าฉีกส่อพักยาว 6 เดือน

นาธาเนียล ไคลน์ แบ็คขวาของ ลิเวอร์พูล ได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าเข่าฉีกขาด ซึ่งจะทำให้เขาต้องพักรักษาตัวประมาณ 6 เดือน

แนวรับวัย 28 ปีกลับมาค้าแข้งกับหงส์แดงอีกครั้ง หลังย้ายไปเล่นกับบอร์นมัธด้วยสัญญายืมตัวเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาจนจบฤดูกาล

โดย ไคลน์ ได้รับบาดเจ็บหนักจากเกมที่ทีมพ่ายโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 2-3 ในเกมปรีซีซั่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากตรวจอาการบาดเจ็บอบย่างละเอียดพบว่านักเตะเอ็นไขว้หน้าเข่าฉีกขาด ซึ่งทางสโมสรจะส่งตัวนักเตะกลับมาที่เมืองลิเวอร์พูลต่อไป ซึ่งจากการประเมินคาดว่าจะต้องพักรักษาตัวราว 6 เดือนเป็นอย่างต่ำ

"ผมจะพูดอย่างไรดีละว่าเราเสียใจเรื่องไคลน์แค่ไหน เขาซ้อมได้เยี่ยมและกำลังเล่นได้ดี เขาอยู่ในสภาพที่ดีมาก ๆ เลย" คล็อปป์ เผย

"เราจะให้การสนับสนุนเขาในทุก ๆ ทางที่เราสามารถทำได้ และตั้งตารอวันที่เขาจะกลับมาลงสนามอีกครั้ง"

