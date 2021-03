ดวงแตก! เลเวอร์คูเซนเผย "โฟซู-เมนซาห์" เจ็บ ACL

ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน เปิดเผยว่ากองหลังของทีมอย่าง ทิโมธี โฟซู-เมนซาห์ ได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าขวาฉีกขาด (ACL) ที่ทำให้ต้องพักรักษาตัวยาวนานหลายเดือน

แนวรับชาวดัตช์เพิ่งจะย้ายจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาร่วมทัพห้างขายยาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ก่อนจะโชคร้ายบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าขวาฉีกขาด จนถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงท้ายครึ่งแรกของศึกบุนเดสลีกาเกมล่าสุดที่ชนะไฟรบวร์ก 2-1 เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

"ทิโมธี โฟซู-เมนซาห์ มีอาการเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าขวาฉีกขาดเมื่อวานนี้ และจะต้องพักจากปัญหาบาดเจ็บไปอีกหลายเดือน ขอให้คุณฟื้นตัวอย่างแข็งแรง @tfosumensah!" แถลงการณ์จากทวิตเตอร์ของสโมสร

🤕ℹ️ Timothy Fosu-Mensah tore his right anterior cruciate ligament yesterday and will be sidelined for the coming months.



