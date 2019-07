ดีลเบลล่ม! เจียงซูคว้าหอกโครเอเชียล่าสกอร์แทน

Welcome @sante18 ! 经协商一致,自即日起,前安德莱赫特球员伊万·桑蒂尼加盟江苏苏宁足球俱乐部。桑蒂尼生于1989年,身高190cm,体重90kg。曾效力于弗赖堡、标准列日、卡昂等俱乐部,并曾入选克罗地亚国家队,司职中锋的他,身体条件、头球及护球能力出色,在上赛季的比甲联赛中代表球队出场34次,打入16球。他的加盟将极大的丰富球队的进攻套路和技战术打法,欢迎桑蒂尼的加入,期待他在中超赛场的精彩表现。

