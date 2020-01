ดีลซบปืนส่อล่ม! หลังฟลาเมงโก้บินกลับบราซิล

ปาโบล มารี แนวรับของฟลาเมงโก้ ส่อไม่ได้ย้ายซบ อาร์เซนอล ก่อนตลาดปิด หลังเจ้าตัวบินกลับบราซิลไปแล้ว ตามรายงานจาก Daily Mail

กองหลังวัย 26 เดินทางมาถึงลอนดอนพร้อมกับ เอดู ผอ.เทคนิคของไอ้ปืนใหญ่ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา และคาดว่าจะเปิดตัวเป็นผู้เล่นใหม่ของทีมใน 2-3 วันนี้

อย่างไรก็ดี การเจรจากลับพบกับอุปสรรคในช่วงสุดท้าย นั่นทำให้เซ็นเตอร์แบ็คชาวสเปนต้องบินกลับบราซิลทันที แม้ว่าเขาจะผ่านการตรวจร่างกายกับสโมสรแล้ว

ล่าสุดทั้งสองสโมสรยังคงเจรจากันอยู่ แต่ดีลสุ่มเสี่ยงต่อการล่มเต็มที หลังนักเตะเดินทางกลับไปแล้ว ขณะที่อาร์เซนอลก็เริ่มชายตามองเป้าหมายใหม่แล้ว

ทั้งนี้ มารีเคยอยู่กับ แมนฯ ซิตี้ ในระหว่างปี 2016-19 แต่ไม่ได้รับโอกาสลงเล่นแม้แต่เกมเดียว ก่อนย้ายไปช่วย ฟลาเมงโก้ คว้าแชมป์ลีกบราซิล และ โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส ในปีที่ผ่านมา

Pablo Mari has just arrived at Heathrow with Edu and he tell me he is excited to be joining Arsenal.



Medical to take place this weekend. pic.twitter.com/6VY1RM3wJL