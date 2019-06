ดึงมาปั้น! บาร์ซาเซ็นฟรีดาวรุ่งดัตช์, ตั้งค่าฉีก 100 ล้านยูโร

บาร์เซโลนา แถลงคว้า ไมค์ ฟาน เบย์เนน ฟูลแบ็คดาวรุ่งชาวดัตช์ แบบไม่มีค่าตัว ด้วยสัญญา 2 ปี พร้อมตั้งค่าฉีกสัญญาไว้ 100 ล้านยูโร

กองหลังวัย 20 เพิ่งหมดสัญญากับ เอ็นเอซี เบรด้า ทีมในบ้านเกิด ก่อนตัดสินใจย้ายมาเล่นกับแชมป์ลาลีก้า แต่เขาจะเริ่มเล่นกับทีมชุดบีของสโมสรที่มี ฟรานซิสโก้ ปิเมียนต้า คุมทีมไปก่อนในฤดูกาล 2019-20 ที่จะถึงนี้

We are delighted to announce that 20 year old Dutch defender Mike van Beijnen has signed a 2-year contract to join @FCBarcelonaB as a free agent.



Full details here: https://t.co/wFQXfdrmdX pic.twitter.com/ICaEeuQFGT