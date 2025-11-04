gyokeresGetty Images
สันติภพ เหลืองอ่อน

ซ้อมไม่ได้! อาร์เตต้ารับกังวลอาการบาดเจ็บ 'โยเคเรส'

มิเกล อาร์เตต้า เฮดโค้ช อาร์เซนอล ยืนยันว่า วิคตอร์ โยเคเรส จะพลาดช่วยทีมในเกมเยือน สลาเวีย ปราก ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก คืนนี้ พร้อมยอมรับว่ากังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของกองหน้าชาวสวีเดน

หัวหอกวัย 27 ปี เพิ่งยิงได้ในเกมพรีเมียร์ลีกที่ ไอ้ปืนใหญ่ ชนะ เบิร์นลีย์ 2-0 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงพักครึ่งและพลาดการซ้อมเมื่อวันจันทร์ ซึ่งกุนซือชาวสเปนยอมรับว่าแอบเป็นห่วงอาการของลูกทีมรายนี้

เขาลงเล่นไม่ได้แน่นอน (เกมกับ สลาเวีย) เพราะไม่ได้ซ้อมวันนี้ เราต้องตรวจเช็กเพิ่มเติมอีกไม่กี่วันเพื่อรู้ขอบเขตอาการบาดเจ็บชัดเจน” อาร์เตต้า กล่าว

เขารู้สึกเจ็บจนต้องออกจากสนาม และนั่นไม่ใช่สัญญาณที่ดี โดยเฉพาะสำหรับนักเตะที่กำลังเล่นดีแบบเขา เราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อรู้รายละเอียด”

“เขาผิดหวังมาก แต่ฟุตบอลก็เป็นแบบนี้ ถ้ามีอาการเจ็บก็ต้องรับมือให้ได้ เราจะช่วยเขาเต็มที่ เขากำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดี แต่เกมนี้เราไม่มีเขา แค่นั้น

