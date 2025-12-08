ซ้อมแค่ 4 ครั้ง! กท.คริสเตียน ยังล้าประเดิมพ่าย AssetWise BG CUP

ธนวรกฤต กัญญาเงิน เฮดโค้ชโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ยอมรับสภาพร่างกายนักเตะยังไม่สมบูรณ์หลังเพิ่งผ่านศึกใหญ่จตุรมิตรสามัคคี และเพิ่งกลับมาซ้อมได้ไม่นาน ก่อนพ่าย โพธินิมิตวิทยาคม 1-4 ในเกมแรกรายการ AssetWise BG CUP U19 2025
กรุงเทพคริสเตียน เพิ่งคว้ารองแชมป์ จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ก่อนจะปล่อยนักเตะได้พัก และเพิ่งเรียกกลับมารวมตัวฝึกซ้อมได้ไม่นานเพื่อเตรียมทีมลุยศึก AssetWise BG CUP U19 2025 แต่ต้องเริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้ตั้งแต่เกมแรก
"เป็นปกติของฟุตบอล ถ้าเรามีอะไรผิดพลาดเยอะหรืออะไรที่เราไม่พร้อมก็เป็นทีมที่พร้อมมากกว่าที่จะมีโอกาสชนะ แค่ไปแก้ไขปรับปรุงเตรียมความพร้อมให้ดีกว่าเดิม" เฮดโค้ช กรุงเทพคริสเตียน เริ่มกล่าว
"เราเพิ่งกลับมาซ้อมได้ 4 ครั้ง เราปล่อยเด็กทุกคนพัก 7 วัน แล้วก็กลับมาซ้อม แมตช์แรกยังมีบางคนที่สภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ แต่ยังไม่ถึงกับดีกับบางคนที่ไม่ดีเลยก็ต้องไปแก้ไข"
"เป้าหมายแรกผมพยายามใช้เด็กๆ ทุกคนที่ส่งรายชื่อ 35 คน ให้ทุกคนมีเกมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เฉลี่ยๆ กันไป" ธนวรกฤต ปิดท้าย
สำหรับการแข่งขันฟุตบอล AssetWise BG CUP U19 มีทั้งหมด 16 โรงเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด เพื่อหาทีมอันดับ 1–4 ของแต่ละกลุ่มเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย