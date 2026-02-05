ซื้อมาแต่ใช้ไม่ได้? เป๊ปเตรียมยื่น EFL ขอแก้กฎ หวังเปิดทาง 'เกฮี' ลงนัดชิงคาราบาว คัพ

เป๊ป กวาร์ดิโอลา เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เผยว่าสโมสรเตรียมทำหนังสือถึงสมาคมฟุตบอลอังกฤษ (EFL) เพื่อขอให้พิจารณาแก้กฎ เปิดทางให้ มาร์ค เกฮี สามารถลงสนามในนัดชิงชนะเลิศ คาราบาว คัพ ได้
กองหลังทีมชาติอังกฤษลงเล่นไม่ได้ในเกมที่ เรือใบสีฟ้า ชนะ นิวคาสเซิล 3-1 ในรอบรองชนะเลิศ เลกสอง เนื่องจากย้ายทีมหลังจบเกมเลกแรกของรอบรองชนะเลิศ ซึ่งกฎใหม่สำหรับฤดูกาลนี้ ผู้เล่นต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มการแข่งขันรอบรองชนะเลิศจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันที่เหลืออยู่ โดยต่างจากกรณีของ อ็องตวน เซเมนโย ที่แม้จะย้ายมาในช่วงเดือนมกราคมเหมือนกัน แต่ดีลเสร็จสิ้นก่อนเกมนัดแรกที่ เซนต์ เจมส์ พาร์ค
โดย กวาร์ดิโอลา ยอมรับว่าไม่เข้าใจจุดประสงค์ของกฏนี้และยืนยันว่าสโมสรเตรียมทำเรื่องถึง EFL เพื่อหาช่องทางที่จะทำให้ เกฮี ลงสนามในนัดชิงชนะเลิศได้
“หวังว่าเราจะสามารถโน้มน้าวให้ทาง คาราบาวคัพ เข้าใจว่า มาร์ค สามารถลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศรายการได้” กวาร์ดิโอลา กล่าว
“เพราะมันยากที่จะเข้าใจว่าสโมสรลงทุนมหาศาลเพื่อซื้อผู้เล่นคนหนึ่ง เขาเป็นของเรา และผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเล่นในรอบชิงชนะเลิศไม่ได้”
“เราจะทำหนังสือถึงฝ่ายจัดการแข่งขันและหวังว่า คาราบาวคัพ จะเข้าใจ เมื่อคุณซื้อผู้เล่นด้วยเงินจำนวนมากและเขาไม่สามารถลงเล่นได้ เพราะกฎที่ผมไม่เข้าใจ หวังว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงมันได้ และเขาจะได้ลงเล่น"