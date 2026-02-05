Goal.com
Marc GuehiGetty
สันติภพ เหลืองอ่อน

ซื้อมาแต่ใช้ไม่ได้? เป๊ปเตรียมยื่น EFL ขอแก้กฎ หวังเปิดทาง 'เกฮี' ลงนัดชิงคาราบาว คัพ

เป๊ป กวาร์ดิโอลา เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เผยว่าสโมสรเตรียมทำหนังสือถึงสมาคมฟุตบอลอังกฤษ (EFL) เพื่อขอให้พิจารณาแก้กฎ เปิดทางให้ มาร์ค เกฮี สามารถลงสนามในนัดชิงชนะเลิศ คาราบาว คัพ ได้

กองหลังทีมชาติอังกฤษลงเล่นไม่ได้ในเกมที่ เรือใบสีฟ้า ชนะ นิวคาสเซิล 3-1 ในรอบรองชนะเลิศ เลกสอง เนื่องจากย้ายทีมหลังจบเกมเลกแรกของรอบรองชนะเลิศ ซึ่งกฎใหม่สำหรับฤดูกาลนี้ ผู้เล่นต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มการแข่งขันรอบรองชนะเลิศจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันที่เหลืออยู่ โดยต่างจากกรณีของ อ็องตวน เซเมนโย ที่แม้จะย้ายมาในช่วงเดือนมกราคมเหมือนกัน แต่ดีลเสร็จสิ้นก่อนเกมนัดแรกที่ เซนต์ เจมส์ พาร์ค

โดย กวาร์ดิโอลา ยอมรับว่าไม่เข้าใจจุดประสงค์ของกฏนี้และยืนยันว่าสโมสรเตรียมทำเรื่องถึง EFL เพื่อหาช่องทางที่จะทำให้ เกฮี ลงสนามในนัดชิงชนะเลิศได้ 

หวังว่าเราจะสามารถโน้มน้าวให้ทาง คาราบาวคัพ เข้าใจว่า มาร์ค สามารถลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศรายการได้” กวาร์ดิโอลา กล่าว

เพราะมันยากที่จะเข้าใจว่าสโมสรลงทุนมหาศาลเพื่อซื้อผู้เล่นคนหนึ่ง เขาเป็นของเรา และผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเล่นในรอบชิงชนะเลิศไม่ได้”

“เราจะทำหนังสือถึงฝ่ายจัดการแข่งขันและหวังว่า คาราบาวคัพ จะเข้าใจ เมื่อคุณซื้อผู้เล่นด้วยเงินจำนวนมากและเขาไม่สามารถลงเล่นได้ เพราะกฎที่ผมไม่เข้าใจ หวังว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงมันได้ และเขาจะได้ลงเล่น"

