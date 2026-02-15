ซาโยนาระ! สงขลาแยกทางไดกิ กังวลหนีตกชั้น

สงขลา เอฟซี ทีมในไทยลีก 2 แถลงการณ์ขอประกาศยุติการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนของ ไดกิ ฮิกุชิ กุนซือชาวญี่ปุ่น ด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย หลังฟอร์มรูด ต้องหนีตกชั้นในลีกรอง
สถานการณ์ปัจจุบัน หลังจากผ่านการแข่งขันไปแล้ว 24 นัด ทีมมี 26 คะแนน รั้งอันดับ 14 ของตาราง และมีคะแนนห่างจากโซนตกชั้นเพียง 2 คะแนนเท่านั้น โดยเหลือโปรแกรมการแข่งขันในศึกไทยลีก 2 อีก 10 นัดสุดท้าย
ทางคณะผู้บริหารและทีมสตาฟฟ์โค้ชได้พยายามทำงานอย่างหนักเพื่อกู้วิกฤต โดยเฉพาะหลังจากที่ทีมต้องเผชิญกับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่และสงขลา ซึ่งส่งผลต่อสภาพจิตใจและทรัพย์สินของทั้งนักเตะและเจ้าหน้าที่ทีมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อย่างไรก็ตาม แม้ทางสโมสรฯ และทีมงานได้พยายามปรับจูนแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งในสนามและนอกสนามมาโดยตลอด แต่ผลงานโดยรวมยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้ทีมสามารถยืนระยะและรอดพ้นการตกชั้นในฤดูกาลนี้ ฝ่ายบริหารจึงจำเป็นต้องเลือกทางเลือกสุดท้าย คือการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้ฝึกสอน เพื่อให้เกิดจุดเปลี่ยนและสามารถพาทีมเดินหน้าต่อไปได้
สโมสรฯ ขอยืนยันว่า เราไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และรับฟังทุกความคิดเห็นของแฟนบอลเสมอมา ทั้งเสียงเชียร์ในสนามและคอมเมนต์ในช่องทางต่าง ๆ เราเข้าใจถึงความรักและความห่วงใยที่ทุกท่านมีต่อทีม ในขณะนี้สโมสรฯ กำลังเร่งพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ที่เหมาะสมที่สุด และจะประกาศให้ทราบโดยเร็วที่สุด
สุดท้ายนี้ สงขลา เอฟซี ขอขอบคุณ ไดกิ ฮิกุชิ สำหรับความทุ่มเทตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ปีที่ผ่านมา กับสถิติการคุมทีม 105 นัด และความสำเร็จในการพาทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 2 สโมสรฯ ขออวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพโค้ชต่อไปในอนาคต
สำหรับ สงขลา เอฟซี เพิ่งบุกไปแพ้ ราษีไศล ยูไนเต็ด 2-0 ในเกมไทยลีก 2 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ที่ผ่านมา