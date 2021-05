ซาฮาวีใส่รูปธงอิสราเอลทับธงปาเลสไตน์ของป็อกบา

อีราน ซาฮาวี แนวรุก พีเอสวี ไอนด์โอเฟน ใส่รูปธงชาติอิสราเอลทับธงชาติปาเลสไตน์ในรูปของ ปอล ป็อกบา ผ่านสตอรี่ในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขา

หลังเกมเสมอฟูแล่ม 1-1 มิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด รับธงปาเลสไตน์จากแฟนบอลมาชูร่วมกับ อาหมัด ดิยัลโล่ แนวรุกรุ่นน้องในการร่วมแสดงจุดยืนเคียงข้างปาเลสไตน์ ในฐานะที่ทั้งคู่เป็นชาวมุสลิม ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งอันรุนแรงของทั้งสองประเทศในเขตกาซา อีกทั้งเจ้าตัวยังนำรูปไปโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวอีกด้วย

ทว่า ดาวยิงของพีเอสวีผู้เป็นชาวอิสราเอล ดูจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องน้ี โดยเขานำรูปของ ป็อกบา และ ดิยัลโล่ ไปใส่รูปธงอิสราเอลทับปาเลสไตน์ พร้อมกับโพสต์ในสตอรี่ส่วนตัว พร้อมแคปชั่น "ขอบคุณนะทุกคน เราซาบซึ้งกับกำลังใจของพวกคุณทั่วทั้งโลก"

Amad Diallo & Paul Pogba hold up a Palestine flag. https://t.co/sH8CF6L3PC



Israeli star Eren Zahavi is not impressed.... pic.twitter.com/q28z30mdaU