ซนยิงโชว์! ซานดารา ปาร์ค อดีตสมาชิก 2NE1 ชมเกมสเปอร์สอัดฟอเรสต์

อดีตสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังเข้าชมเกมที่ไก่เดือยทองเปิดบ้านเอาชนะทีมเจ้าป่า โดย ซน ฮึง-มึน ทำประตูได้ด้วยเกมนี้

ซานดารา ปาร์ค อดีตสมาชิก 2NE1 โพสต์รูปที่ตัวเองเข้าไปชมการแข่งขันเกมที่ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เปิดบ้านเอาชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3-1

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซานดารา อัพเดตผ่านโซเชียมีเดียของตัวเองว่าได้เดินทางไปยังประเทศอังกฤษ และได้มีโอกาสเข้าไปให้กำลังใจ ซน ฮึง-มิน กองหน้าทีมสเปอร์ส ที่เป็นคนทำประตูที่สามของทีม

“ซน ฮึง-มิน บอกว่าเขาจะโบกมือให้ถ้าเห็นแฟนบอลเกาหลีใต้อยู่ในสนยาม ดังนั้นฉันจะพยายามดึงดูดความสนใจด้วยงานศิลปะจากสีเล็บ มันยากที่จะเห็นแต่ฉันจะเชียร์เต็มที่ ลุยเลย ซนนี!!” ซานดารา โพสต์ในทวิตเตอร์

สำหรับ ซานดารา ปาร์ค เป็นอดีตสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังแห่งค่าย YG Entertainment เจ้าของผลงานเพลงฮิตอย่าง Fire, Kiss, I AM THE BEST และเพลงดังอีกมากมาย ก่อนที่จะประกาศยุบวงในปี 2016 และ ซานดารา เดินหน้าสู่วงการถ่ายแบบและโทรทัศน์มากขึ้น รวมถึงยังเปิดช่อง Youtube ของตัวเองอีกด้วย