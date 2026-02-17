Goal.com
ช้ำคือเรา! ปรับเงินเมืองทอง แฟนฝ่ารั้วกั้นลงมาเฮ ได้หนึ่งแต้ม เสีย 20,000

ปรับเงินเมืองทอง ยูไนเต็ด อีกแล้ว หลังแฟนบอลกระโดดลงอัฒจันทร์ ฝ่ารั้วกั้นลงมาเฮกับ มาร์โก ซาริช ในเกมไทยลีก 2025/26 นัดล่าสุด เปิดบ้านเสมอ ลำพูน วอริเออร์ 1-1 ชอกช้ำสองเด้ง ถูกตีเสมอท้ายเกม แถมเสียเงิน 20,000 บาท จากเหตุการณ์นี้

เหตุการณ์ในนาทีที่ 81 กองเชียร์สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด บริเวณด้านหลังประตูทางทิศใต้ ได้แสดงความดีใจกระโดดลงมาจากอัฒจันทร์ ทำป้าย เอ-บอร์ด ล้ม เนื่องจากการทำประตูของผู้เล่นหมายเลข 45 มาร์โก ซาริช สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องดูแลให้กลับขึ้นไป

- ผลพิจารณาโทษ

 ลงโทษกองเชียร์สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ผ่านรั้วกั้นรอบสนามเข้าไปในบริเวณพื้นที่รอบสนามแข่งขัน มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 4.2 ปรับเงิน 20,000 บาท

- ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ

 ข้อ 4.2 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ผ่านรั้วกั้นรอบสนามเข้าไปในบริเวณพื้นที่รอบสนามแข่งขัน หรือเข้าไปในสนามแข่งขัน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากการแข่งขัน โดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 50,000 บาท

การเข้าไปในสนามแข่งขันสามารถกระทำได้ หากทีมเยือนและเจ้าหน้าที่การแข่งขันได้เดินทางออกไปจากสถานที่จัดการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และฝ่ายจัดการแข่งขันอนุญาต

แม้จะดีใจสุดเหวี่ยงจากประตูนี้ แต่ เมืองทอง ยูไนเต็ด ยิ้มได้ไม่นาน ก็มาโดน อนันต์ ยอดสังวาลย์ ยิงไกลสุดสวยพาลำพูนไล่เจ๊าช่วงท้ายเกม เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เมืองทอง ยูไนเต็ด รู้สึกเซ็ง เพราะสามแต้มก็ไม่ได้ แถมทีมต้องเสียค่าปรับอีกจำนวน 20,000 บาท

