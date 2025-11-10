ช้างศึกยังไม่หมดหวัง "เอริค คาห์ล" ย้ำยังเปิดใจรับใช้ทีมชาติไทย

เอริค คาห์ล แข้งลูกครึ่งไทย-สวีเดน วัย 24 ปี กำลังเป็นที่จับตาอย่างหนักในยุโรป หลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนช่วยให้ อาร์ฮุส (AGF) อยู่หัวตารางในศึกซูเปอร์ลีกา เดนมาร์ก โดยล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาย้ำถึงความรู้สึกต่อการเล่นให้ ทีมชาติไทย ว่าเป็น บ้าน และยังเปิดประตูรับใช้ ช้างศึก เสมอ
แบ็กซ้ายวัย 24 ปี ซึ่งอยู่กับ AGF มาเป็นฤดูกาลที่ห้า ให้สัมภาษณ์กับ Fotbollskanalen ยืนยันว่าผลงานอันร้อนแรงของทีมในฤดูกาลนี้เป็นไปได้ดีเกินคาด และความมั่นใจในทีมนั้นสูงมาก
แม้ว่าฟอร์มที่โดดเด่นจะทำให้คาห์ลยังคงมีความหวังที่จะถูกเรียกตัวติดทีมชาติสวีเดนชุดใหญ่ แต่เมื่อถูกถามถึงโอกาสในการเลือกทีมชาติระหว่างสวีเดนและไทย เจ้าตัวได้เปิดใจอย่างชัดเจนถึงความสำคัญของประเทศไทย
"ผมยังคงหวังอยู่ ถ้าผมทำผลงานได้ดี ผมเชื่อว่ายังมีโอกาสกับทีมชาติสวีเดน ผมรู้ว่าการแข่งขันสูงมาก แต่ผมเชื่อมั่นในตัวเองว่ามีโอกาส"
"ขณะเดียวกัน ผมก็ไม่ได้ปิดโอกาสใด ๆ ไทยคือบ้านของผม ผมมีครอบครัวและเพื่อนอยู่ที่นั่น ถ้าผมได้เป็นตัวแทนของพวกเขา ผมจะทำให้หลายคนภูมิใจ"
คาห์ลยอมรับว่าเคยมีการพูดคุยกับสมาคมฟุตบอลไทยแล้ว โดยมีการอธิบายถึงวิสัยทัศน์และโครงการของทีมชาติ
"ผมเคยเข้าร่วมการประชุม ที่พวกเขาได้อธิบายถึงโปรเจกต์ของพวกเขา และสิ่งที่พวกเขามุ่งเน้น ผมไม่ได้ปฏิเสธ (การเล่นให้ไทย) แต่ตอนนี้ผมยังคงมุ่งเน้นไปที่ทีมชาติสวีเดนเป็นหลัก"
ปัจจุบัน AGF กำลังเป็นม้ามืดในลีกเดนมาร์ก ล่าสุดอยู่อันดับ 3 หลังผ่าน 15 นัดแต่ตามหลัง มิดทิลแลนด์ จ่าฝูงคะแนนเดียว คาห์ลถูกปรับมาเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายในระบบ 3-4-3 แต่ก็ยังขึ้นไปเติมเกมรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ