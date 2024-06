ช่วยดึงช้างศึกตกรอบ! แฟนบอลจีนบุกไอจี อิคซาน "รักนะ น้องชาย"

แฟนบอลทัพมังกร บุกคอมเมนต์อินสตาแกรม ชื่นชม อิคซาน ฟานดี้ ดาวยิงสิงคโปร์ ว่ามีส่วนสำคัญทำให้ทีมชาติจีนเข้ารอบคัดบอลโลก 2026

แฟนบอลทีมชาติจีน เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชม อิคซาน ฟานดี้ กองหน้าทีมชาติสิงคโปร์ ในอินสตาแกรมส่วนตัว หลังมีส่วนสำคัญช่วยให้ทีมชาติจีนผ่านเข้ารอบสาม ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย ด้วยผลเฮดทูเฮดที่ดีกว่าทีมชาติไทย แม้สิงคโปร์จะบุกมาแพ้ 3-1 ที่ราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567⁣

⁣

จีน บุกไปแพ้ เกาหลีใต้ 1-0 ในเกมนัดสุดท้ายของรอบคัดเลือก รอบสอง นั่นเป็นโจทย์ให้ทีมชาติไทย ภายใต้การคุมทีมของ มาซาทาดะ อิชิอิ ต้องเอาชนะ สิงคโปร์ ให้ได้ตั้งแต่ 3 ประตูขึ้นไป⁣

⁣

เกมที่ราชมังคลากีฬาสถานเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความกดดัน ทัพช้างศึกเปิดเกมบุกเข้าใส่สิงคโปร์ตลอดทั้งเกม จบครึ่งแรก ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา ยิงให้ทีมชาติไทยขึ้นนำไปก่อน⁣

⁣

แต่แล้วครึ่งหลังจุดเปลี่ยนสำคัญก็เกิดขึ้น เมื่อ อิคซาน ฟานดี้ ใช้โอกาสจบสกอร์อย่างคุ้มค่า ยิงสุดคมให้เมอร์ไลออนส์ตีเสมอ 1-1 หลังจากนั้นสถานการณ์บังคับให้ช้างศึกต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่ เพื่อยิงประตูให้ได้มากขึ้น⁣

⁣

แม้สุดท้ายแล้ว ปรเมศย์ อาจวิไล และ เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ จะยิงเพิ่มคนละประตูให้ช้างศึกเอาชนะสิงคโปร์ 3-1 แต่ไม่เพียงพอ เมื่อคะแนน, ประตูได้/เสีย และประตูที่ยิงได้ระหว่างจีนกับไทยเท่ากันหมด แต่เฮดทูเฮดเป็นรอง ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบอันดับ 3 ร่วงตกรอบคัดเลือก รอบสอง อย่างน่าเสียดาย ส่วน จีน เข้าป้ายอันดับ 2 ตามหลัง เกาหลีใต้ เข้ารอบต่อไป⁣

⁣

หลังจบเกม อิคซาน ฟานดี้ กองหน้าทีมชาติสิงคโปร์ กลายเป็นฮีโร่ของเหล่าแฟนบอลทีมชาติจีนแบบไม่รู้ตัว เมื่อประตูเดียวของเขาที่ทำได้ มีค่ามหาศาลส่งให้จีนผ่านเข้ารอบ 18 ทีมสุดท้ายต่อไป ซึ่งแฟนบอลทัพมังกรต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมดาวยิงบีจี ปทุมฯ เป็นการใหญ่⁣

⁣

"รักนะ น้องชาย นายคือฮีโร่ของเรา"⁣

⁣

"ไชนีส ซูเปอร์ลีก ยินดีต้อนรับ นายคือฮีโร่ตัวจริง"⁣

⁣

"ผู้เล่นที่ดีที่สุดของสิงคโปร์ ผู้ช่วยชีวิตทีมชาติจีน รักนะจากจีน"⁣

⁣

"GOAT" (Greatest Of All Time) ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาล⁣

⁣

"You > Son Heung-min , Best of Asia"⁣

⁣

"ราชานักฟุตบอลของผม"⁣

⁣

"เขาคือนักฟุตบอลคนเดียวที่ผมชอบ"⁣

⁣

"ขอบคุณมากกับผลงานที่ยอดเยี่ยมในเกมกับทีมชาติไทย ผมจะซื้อน้ำหอม Dior ให้คุณ" (แฟนบอลจีนคอมเมนต์ในโพสต์ภาพที่อิคซานเป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ Dior)