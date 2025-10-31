ชีวิตอีกมุม! ไวท์แมน อดีตนายประตูสเปอร์ส แขวนถุงมือในวัย 26 ปี เปิดใจ “หมดรักฟุตบอล-ชีวิตขาดอิสระ”

อัลฟี ไวท์แมน อดีตนายประตูของ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส รีไทร์จากอาชีพนักฟุตบอลอาชีพอย่างเป็นทางการเมื่อจบฤดูกาลที่แล้วในตอนที่อายุได้เพียง 26 ปี
ไวท์แมน เป็นหนึ่งในลูกทีมของ แอนจ์
ทว่าหลังจบฤดูกาล สเปอร์ส จะประกาศไม่ต่อสัญญา และทำให้เขาต้องแยกทางกับทีม ที่อยู่มาตั้งแต่เยาวชนในปี 2015 แต่ไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมารับโอกาสเฝ้าเสาได้เลย
โดยหลังจากที่ไม่สามารถหาทีมใหม่ได้ทำให้เขาเลือกที่จะหันหลังให้วงการฟุตบอลที่มองว่ามีชีวิตประจำวันที่ซ้ำซาก จำเจ และเดินหน้าในสายครีเอทีฟ รวมถึงสายงานด้านการถ่ายภาพต่อไปที่เป็นสิ่งที่เขาหลงใหล
“ผมเซ็นสัญญากับ สเปอร์ส ตอน 10 ขวบ ผมออกจากโรงเรียนตอน 16 ขวบ และมุ่งหน้าเป็นนักฟุตบอลอาชีพแบบเต็มตัว
“ตอนอายุได้ 17-18 ปี ผมอาศัยอยู่ในหอพัก ผมมีความรู้สึกข้างใน “ชีวิตมีเท่านี้น่ะเหรอ?” ขึ้นรถมินิบัส, ไปซ้อม, ไปเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา กลับบ้านมาเล่นเกม ผมเลยค้นพบว่า “นี่เราไม่ได้มีความสุขกับชีวิตแบบนี้เลย” ตั้งแต่อายุยังน้อย
“ภาพจำนักฟุตบอลก็อย่างที่รู้ ๆ กัน - ตีกอล์ฟ, ถือแบรนด์เนม
“ผมเป็นแบบนั้นตอนเป็นดาวรุ่ง อยากจะถือ Gucci ขับ Mercedes เราทุกคนล้วนเหมือนกันหมด
“คุณเป็นผลผลิตในสภาพแวดล้อมแบบนี้ ในวิธีฟุตบอลของประเทศนี้ ถูกปิดกั้นจากทุกสิ่ง ไปซ้อมแล้วกลับบ้าน มีอยู่แค่นั้นจริง ๆ
“ฟุตบอลเป็นอาชีพที่สั้นนะ แม้คุณจะทำผลงานได้ดี และผมรู้แล้วว่าผมไม่อยากอยู่ในวงการนี้อีก
“มันเป็นเรื่องของการพยายามหาประสบการณ์ และมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่ผมสนใจ แต่หลัก ๆ คือผมมีความสุข ผมอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ทำงานกับสิ่งที่ผมชอบเป็นอาชีพ และมันจุดประกายผมอย่างมาก”