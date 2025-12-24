ชีวิตลงตัวที่สเปน! แรชฟอร์ดลั่นอยู่บาร์ซาถาวรคือเป้าหมายสูงสุด

มาร์คัส แรชฟอร์ด ยืนยันว่าเป้าหมายของเขาคือการได้ค้าแข้งกับ บาร์เซโลนา ต่อไปในฤดูกาลหน้า
แนวรุกทีมชาติอังกฤษ ย้ายจาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาเล่นกับเจ้าบุญทุ่มด้วยสัญญายืมตัว และทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจให้กับทีมของ ฮานซี ฟลิค ฤดูกาลนี้ โดยทำไปแล้ว 7 ประตูกับ 11 แอสซิสต์ในช่วงครึ่งฤดูกาลแรก
แม้ช่วงหลังจะตกเป็นตัวเลือกถัดจาก ราฟินญา ที่หายเจ็บกลับมายึดตำแหน่งอีกครั้ง แต่ แรชฟอร์ด ยืนกรานทุ่มเทอย่างหนักเพื่อให้ บาร์ซา ใช้อ็อปชั่นซื้อขาดคว้าตัวเขาร่วมทีมเป็นการถาวร
“สิ่งที่ผมต้องการคืออยู่บาร์ซาต่อไป นั่นคือเป้าหมายสูงสุด แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ผมฝึกซ้อมอย่างหนัก และทุ่มเทสุดตัว เป้าหมายของเราคือชัยชนะ บาร์เซโลนา เป็นสโมรใหญ่, สุดพิเศษ, ถูกสร้างมาเพื่อคว้าถ้วยรางวัล
“ผมกำลังปรับตัวได้ดีมาก ๆ กับสโมสรและเมืองแห่งนี้ นับตั้งแต่วินาทีที่ผมย้ายมาร่วมทีม ผมรู้สึกเป็นที่ต้อนรับอย่างมาก
“สำหรับผมแล้ว เหตุผลที่ผมมาที่นี่เพื่อช่วยทีมคว้าแชมป์ ฤดูกาลที่แล้วนั้ยอดเยี่ยม แต่ชีวิตเดินหน้าต่ออย่างรวดเร็ว, ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลง และเป้าหมายคือการย้ำความสำเร็จ ผมโฟกัสเรื่องนั้นเต็มที่ ทุกอย่างมันวิเศษมากทั้งกับสตาฟฟ์และเพื่อนร่วมทีม ไม่มีที่ติเลย”