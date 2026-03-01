"ชิน แท-ยง" อดีตกุนซืออินโดนีเซียควงลูกชายแข้งเคลีก เปิดตัวในรายการหาคู่เกาหลี ซีซั่น 2

ชิน แท-ยง อดีตกุนซือทีมชาติอินโดนีเซีย สร้างความฮือฮาอีกครั้งนอกสนาม เมื่อพา ชิน แจ-ฮยอค ลูกชายที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพ ปรากฏตัวในรายการวาไรตี้หาคู่ของเกาหลีใต้ When Our Kids Fall in Love ซีซั่น 2
รายการดังกล่าวเป็นคอนเซ็ปต์ที่ให้พ่อแม่ได้นั่งชมเส้นทางความรักของลูก ๆ แบบใกล้ชิด ถ่ายทอดทั้งมุมเซอร์ไพรส์ ความเขินอาย และปฏิกิริยาที่คาดไม่ถึงของครอบครัว โดยซีซั่นใหม่เพิ่มความเข้มข้นทางอารมณ์มากขึ้น
สำหรับ ชิน แจ-ฮยอค กองหน้า 24 ปีเคยเป็นอดีตผู้เล่นของ นัมยางจู ซิติเซ่น ในศึกเคลีก 4 โดยการมาร่วมรายการครั้งนี้ทำให้แฟนบอลได้เห็นอีกมุมหนึ่งของครอบครัวโค้ชชื่อดัง นอกเหนือจากภาพลักษณ์ในสนามฟุตบอล
ไฮไลต์หนึ่งของตอนแรกคือจังหวะเลือกความประทับใจแรก ที่ ชิน แท-ยง พยายามคาดเดาว่าลูกชายจะเลือกใคร แต่กลับทายผิด สร้างสีสันและเสียงหัวเราะในสตูดิโอ
การปรากฏตัวของ ชิน แท-ยง และลูกชายในครั้งนี้ นับเป็นอีกบทบาทที่แฟนบอลให้ความสนใจ โดยเฉพาะแฟนฟุตบอลอาเซียนที่คุ้นเคยกับชื่อของกุนซือชาวเกาหลีใต้รายนี้เป็นอย่างดี ในระหว่างที่เจ้าตัวยังว่างงานจากการคุมทีม