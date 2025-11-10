"ชินภัทร์" ตกใจหลังถูกเรียกติดช้างศึก แม้ได้ลงเล่นบุรีรัมย์น้อยนิด

ชินภัทร์ ลีเอาะ กองหลังจากสโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดใจรับรู้สึกเซอร์ไพรส์ หลังมีชื่อถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ ภายใต้การคุมทีมของ แอนโธนี ฮัดสัน เพื่อเตรียมลงสนามในเกมอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์ (13 พ.ย.) และศึกเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัด 5 ที่จะบุกไปเยือนศรีลังกา (18 พ.ย.)
กองหลังวัย 28 ปีรายนี้ถูกเรียกเข้ามาแทนที่ สุพรรณ ทองสงค์ เซนเตอร์ฮาล์ฟจากทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ทีมีอาการบาดเจ็บ แม้ฤดูกาลนี้จะได้รับโอกาสลงสนามให้กับต้นสังกัดเพียงแค่ 149 นาทีรวมทุกรายการเท่านั้น โดยลงเล่นไปเพียง 3 นัด และลงครบ 90 นาทีเพียงนัดเดียวในรายการช้าง เอฟเอ คัพ
"ตอนแรกก็ตกใจ เพราะไม่ได้เล่นมาเลย แต่จะทำให้เต็มที่ ที่ได้มาติดรอบนี้คงเป็นเพราะผลงานในช่วงก่อนหน้านี้ ครั้งนี้จะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุด จะเล่นให้เป็นตัวเองให้มากที่สุด"
"เกมกับ สิงคโปร์ โค้ชบอกว่าเกมอุ่นเครื่องขอให้ทุกคนเต็มที่ คิดว่าเป็นเกมแข่งขันจริงไม่ใช่อุ่นเครื่อง ถ้ามีโอกาสได้ลงเกมแรกจะทำเต็มที่และอยู่ที่โค้ชตัดสินใจ เคยร่วมงานกับนักเตะสิงคโปร์ หลายคนคิดว่าคงรู้ทางกัน ทำเต็มที่ ก่อนเจอกัน เขาถามว่าไปทีมชาติไหม? และบอกว่าอย่าเตะเค้านะ บรรยากาศในทีมมีรุ่นพี่ประคับประคองก็แฮปปี้ดีครับ"
สำหรับ ชินภัทร์ ลีเอาะ เกมล่าสุดที่เขาลงเล่นให้กับ "ช้างศึก" คือในศึกเอเชียนคัพ 2027 รอบคัดเลือก ที่บุกไปแพ้ เติร์กเมนิสถาน 3-1 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา