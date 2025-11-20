ชิงตั๋วอีก 6 ใบ! สรุปโปรแกรมรอบเพลย์ออฟ ฟุตบอลโลก 2026

ผลจับสลากแบ่งสายฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือกโซนยุโรป รอบเพลย์ออฟ
(ผู้ชนะของแต่ละคู่ จะได้ผ่านเข้ารอบชิงแชมป์สาย และผู้ชนะของแต่ละสาย จำนวน 4 ทีม จะได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย)
- สายเอ
อิตาลี พบ ไอร์แลนด์เหนือ
เวลส์ พบ บอสเนีย
ทีมชนะคู่ เวลส์ - บอสเนีย จะได้เป็นเจ้าบ้านในรอบชิงแชมป์สาย
- สายบี
ยูเครน พบ สวีเดน
โปแลนด์ พบ แอลเบเนีย
ทีมชนะคู่ ยูเครน - สวีเดน จะได้เป็นเจ้าบ้านในรอบชิงแชมป์สาย
- สายซี
ตุรกี พบ โรมาเนีย
สโลวาเกีย พบ โคโซโว
ทีมชนะคู่ สโลวาเกีย - โคโซโว จะได้เป็นเจ้าบ้านในรอบชิงแชมป์สาย
- สายดี
เดนมาร์ก พบ นอร์ทมาซิโดเนีย
เช็ก พบ ไอร์แลนด์
ทีมชนะคู่ เช็ก - ไอร์แลนด์ จะได้เป็นเจ้าบ้านในรอบชิงแชมป์สาย
สำหรับรอบเพลย์ออฟของโซนยุโรป จะแข่งขันรอบรองชนะเลิศในแต่ละสาย คืนวันที่ 26 มีนาคม ในปี 2026 ส่วนรอบชิงแชมป์สายจะแข่งขันในคืนวันที่ 31 มีนาคม ในปี 2026
ผลประกบคู่ รอบเพลย์ออฟข้ามทวีป ฟุตบอลโลก 2026
- สายเอ
นิวแคลิโดเนีย พบ จาเมกา
ทีมชนะจะได้เข้ารอบชิงแชมป์สายไปพบกับ ดีอาร์คองโก
- สายบี
โบลิเวีย พบ ซูรินาม
ทีมชนะจะได้เข้ารอบชิงแชมป์สายไปพบกับ อิรัก
สำหรับทีมแชมป์ของทั้ง 2 สาย จะได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก 2026 โดยจะแข่งขันช่วงฟีฟ่าเดย์ของเดือนมีนาคม ในปี 2026 (รอยืนยันวันและเวลาอีกครั้ง) ที่สนามกลางในประเทศเม็กซิโก