italy(C)Getty Images
ธีรฉัตร รูปประดิษฐ์

ชิงตั๋วอีก 6 ใบ! สรุปโปรแกรมรอบเพลย์ออฟ ฟุตบอลโลก 2026

ใครเจอใครกันบ้าง ในโปรแกรมเวิลด์คัพ 2026 รอบเพลย์ออฟโซนยุโรป และศึกเพลย์ออฟแบบข้ามทวีป เช็คได้ที่นี่

ผลจับสลากแบ่งสายฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือกโซนยุโรป รอบเพลย์ออฟ

(ผู้ชนะของแต่ละคู่ จะได้ผ่านเข้ารอบชิงแชมป์สาย และผู้ชนะของแต่ละสาย จำนวน 4 ทีม จะได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย)

  • สายเอ

อิตาลี พบ ไอร์แลนด์เหนือ

เวลส์ พบ บอสเนีย

ทีมชนะคู่ เวลส์ - บอสเนีย จะได้เป็นเจ้าบ้านในรอบชิงแชมป์สาย

  • สายบี

ยูเครน พบ สวีเดน

โปแลนด์ พบ แอลเบเนีย

ทีมชนะคู่ ยูเครน - สวีเดน จะได้เป็นเจ้าบ้านในรอบชิงแชมป์สาย

  • สายซี

ตุรกี พบ โรมาเนีย

สโลวาเกีย พบ โคโซโว

ทีมชนะคู่ สโลวาเกีย - โคโซโว จะได้เป็นเจ้าบ้านในรอบชิงแชมป์สาย

  • สายดี

เดนมาร์ก พบ นอร์ทมาซิโดเนีย

เช็ก พบ ไอร์แลนด์

ทีมชนะคู่ เช็ก - ไอร์แลนด์ จะได้เป็นเจ้าบ้านในรอบชิงแชมป์สาย

สำหรับรอบเพลย์ออฟของโซนยุโรป จะแข่งขันรอบรองชนะเลิศในแต่ละสาย คืนวันที่ 26 มีนาคม ในปี 2026 ส่วนรอบชิงแชมป์สายจะแข่งขันในคืนวันที่ 31 มีนาคม ในปี 2026

ผลประกบคู่ รอบเพลย์ออฟข้ามทวีป ฟุตบอลโลก 2026

  • สายเอ

นิวแคลิโดเนีย พบ จาเมกา

ทีมชนะจะได้เข้ารอบชิงแชมป์สายไปพบกับ ดีอาร์คองโก

  • สายบี

โบลิเวีย พบ ซูรินาม

ทีมชนะจะได้เข้ารอบชิงแชมป์สายไปพบกับ อิรัก

สำหรับทีมแชมป์ของทั้ง 2 สาย จะได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก 2026 โดยจะแข่งขันช่วงฟีฟ่าเดย์ของเดือนมีนาคม ในปี 2026 (รอยืนยันวันและเวลาอีกครั้ง) ที่สนามกลางในประเทศเม็กซิโก

โฆษณา