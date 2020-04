ชาลเก้ซิวแชมป์! เลโน พ่ายรอบชิงฯ #StayHomeWithPES

แบรนด์ เลโน นายประตูจอมหนึบของ อาร์เซนอล ทำได้เพียงแค่คว้าตำแหน่งรองแชมป์ในการแข่งขัน eFootball PES 2020 ในรายการ #StayHomeWithPES หลังพ่ายต่อ นาสซิม บูเยลลับ ของชาลเก้ 04

ทัวร์นาเมนต์ #StayHomeWithPES ของเกม eFootball PES 2020 เป็นรายาการที่ทาง KONAMI จัดขึ้นโดยทำกรเชิญ 11 นักเตะจากสโมสรดังซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมของค่ายมาร่วมการแข่งขัน

คู่ชิงฯเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการพบกันของ เลโน ที่เอาชนะ อองตวน กรีซมันน์ จากบาร์เซโลนา มา 5-1 พบกับ บูเยลลับ ที่ชนะ เซบาสเตียโน เอสโปซิโต้ กองหน้าดาวรุ่งของอินเตอร์ มิลาน 2-0

โดยผลกรากฎว่า ดาวเตะของราชันสีน้ำเงิน เอาชนะ นายประตูไอ้ปืนใหญ่ไปได้ 1-0 คว้าแชมป์ #StayHomeWithPES ไปครอง

And that is that! 👏



Congratulations to @s04's Boujellab on winning our #StayHomeWithPES Tournament with a 1-0 win over @Arsenal's Leno! 🏆🙌



Thanks to everyone for tuning in & to all the clubs and players who took part! ❤️#eFootballPES2020 #StayAtHome pic.twitter.com/u2uzW1RI9J