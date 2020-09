ช้ากว่าคิเอลลินี! ลาปอร์กต์โอดค่าพลังความเร็วเกม FIFA 21

อายเมอริค ลาปอร์กต์ แนวรับของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ โพสต์ทวิตเตอร์แสดงความผิดหวังกับค่าพลังของเขาในเกมฟุตบอลภาคใหม่อย่าง FIFA 21

ทาง EA Sports เพิ่งเผยค่าพลังของนักเตะในเกมซีรีส์ภาคใหม่ FIFA 21 ไปเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยสามอันดับแรกของเกมในภาคน้ีคือ ลิโอเนล เมสซี (93), คริสเตียโน โรนัลโด้ (92) และ โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ (91)

ทางด้าน ลาปอร์กต์ ที่แม้จะติดอันดับที่ 39 จากท็อป 100 ของเกมในภาคนี้ด้วยค่าพลังรวมถึง 87 ด้วยค่าพลังป้องกันที่มากถึง 88 แต่ทว่าเมื่อเจาะเข้าไปดูในค่าพลังของเขาพบว่าค่า Pace (ความเร็ว) ของเขานั้นมีแค่เพียง 63 เท่านั้น เทียบกับ ราฟาเอล วาราน กองหลังเรอัล มาดริดที่มีค่าพลังความเร็วสูงสุดที่ 82 หรือแม้แต่ จอร์โจ้ คิเอลลินี แนวรับตัวเก๋าของยูเวนตุสที่มีค่าพลังความเร็วที่ 66

