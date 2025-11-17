ชั่งใจเรื่องแขวนสตั๊ด! ออสการ์ออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังพบความผิดปกติทางหัวใจ

ออสการ์ แนวรุกชาวบราซิเลียน สามารถกลับบ้านได้แล้ว หลังถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยปัญหาความผิดปกติทางหัวใจ แต่ยังความกังวลเรื่องที่อาจต้องแขวนสตั๊ด
อดีตกองกลางเชลซี เกิดวูบหมดสติระหว่างกำลังทดสอบร่างกายด้วยการปั่นจักรยานออกกำลังกาย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงปรีซีซั่นก่อนเริ่มฤดูกาล 2026 ของต้นสังกัดปัจจุบันอย่าง เซา เปาโล
ก่อนจะถูกรีบนำตัวโรงพยาบาลทันที และตรวจพบว่ามีปัญหาผิดปกติทางหัวใจ
ที่มีภาวะความดันโลหิตลดลงอย่างรวดเร็ว จนหมดสติ หลังจากอาการเริ่มคงที่ และเข้ารับการตรวจหัวใจด้วยระบบไฟฟ้า เจ้าตัวสามารถออกจากโรงพยาบาลไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม สื่อท้องถิ่นอย่าง Globo เผยว่า ออสการ์ กำลังตัดสินอนาคตกับครอบครับ ซึ่งอาจนำไปสู่การแขวนสตั๊ดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตในระยะยาว แม้ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสามารถรักษาให้หายขาดได้ก็ตาม โดยสัญญาเดิมยังเหลือกับ เซา เปาโล ทีมบ้านเกิดจนถึงปี 2027
ซึ่งเราต้องรอเจ้าตัวและครอบครัวตัดสินใจก่อนจะประกาศให้ทราบต่อไป