ช็อตซัดอโมริม-บดินทร์ติดโผ! AFC เปิดโหวต 5 ประตูยอดเยี่ยม ACL นัดที่ 6

My favourite goal from #ACL2021 EAST MD6 is __________?



⚽ Bordin Phala

⚽ Patric

⚽ Felipe Amorim

⚽ Caique

⚽ Kazuki Kozuka



🗳️ VOTE: https://t.co/2eA3TP8dcb pic.twitter.com/xRC5lbrnvr