ช่วยสโมสร! แข้งวิลลายอมเลื่อนรับค่าเหนื่อย 25%

แอสตัน วิลลา แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่า นักเตะทีมชุดใหญ่, โค้ชทีมชุดใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ตกลงร่วมกันที่จะเลื่อนการรับค่าจ้าง 25% เป็นเวลา 4 เดือน เพื่อช่วยเหลือสโมสรผ่านเหตุการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนัก

สหราชอาณาจักร คือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก โดยยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดสูงกว่า 143,000 ราย และเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 19,000 ราย

"ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศมาตรการปกป้องความเป็นอยู่ของสต๊าฟฟ์ที่ยอดเยี่ยมและครอบครัวของพวกเขา" แถลงการณ์จากคริสเตียน เพิสโลว ซีอีโอวิลลา ระบุ

"นักเตะทีมชุดใหญ่, โค้ชทีมชุดใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงทุกคนตกลงที่จะเลื่อนการรับค่าจ้าง 25% เป็นเวลา 4 เดือน เพื่อช่วยสโมสรผ่านช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน ซึ่งจะมีการทบทวนอีกครั้งหลังสิ้นสุดช่วงเวลานี้"

"พวกเขายังมอบเงินบางส่วนร่วมกับการเลื่อนรับค่าจ้างเพื่อทำให้แอสตัน วิลลา สามารถจ่ายค่าจ้างสต๊าฟฟ์ทั้งฟูลไทม์ และพาร์ทไทม์แบบเต็มจำนวนได้ในช่วงเวลาล็อคดาวน์นี้ ซึ่งเราจะไม่มีการพักงานสต๊าฟฟ์ใด ๆ"

