ช่วยลูกจ้างสโมสร! นักเตะ,สตาฟฟ์นักบุญรวมใจเลื่อนรับค่าเหนื่อย

เซาแธมป์ตัน แถลงว่า บอร์ดบริหาร, นักเตะทีมชุดใหญ่ และกุนซือรวมถึงสตาฟฟ์โค้ชทีมชุดใหญ่ ตกลงเลื่อนรับค่าเหนื่อยเพื่อช่วยพยุงค่าใช้จ่ายของสโมสร

ในช่วงเกมลีกถูกระงับการแข่งขัน ทำให้บรรดาหลายสโมสรทั่วยุโรปทำการหั่นค่าเหนื่อยพร้อมพักงานลูกจ้างของสโมสร ให้รัฐบาลช่วยอุ้มค่าจ้าง เพื่อช่วยลดรายจ่ายของสโมสรที่ขาดรายได้หลักจากช่วยที่ไม่มีการแข่งขัน

โดย ทีมนักบุญ ได้แถลงว่า บอร์ดบริหาร, นักเตะทีมชุดใหญ่ และกุนซือรวมถึงสตาฟฟ์โค้ชทีมชุดใหญ่ ตกลงร่วมกันในการเลื่อนรับค่าเหนื่อยในเดือน เมษายน, พฤษภาคม และ มิถุนายน เพื่อช่วยรักษาโปรเจคส์ในอนาคตของสโมสร พร้อมช่วยให้ลูกจ้างทั่วไปที่ไม่มีส่วนกับเกมการแข่งขัน ได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน

นอกจากนี้ สโมสรยังยืนยันว่าาพวกเขาจะไม่ขอเข้ารับการช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่อย่างใด โดยการตัดสินนอกเหนือจากนี้จะถูกพิจารณาจากสถานการณ์ในอนาคต

#SaintsFC can detail measures it is taking as part of the club’s ongoing response to the coronavirus pandemic: https://t.co/1pMnaqFQMS