ชวดรอบ 16 ทีมUCL! รอยส์เจ็บกล้ามเนื้อพัก 4 สัปดาห์

มาร์โก รอยส์ กัปตันทีมคนสำคัญของ โบรุสเซีย ดอร์มุนด์ มีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อซึ่งจะทำให้เขาต้องพักรักษาตัวราว 4 สัปดาห์

กัปตันทัพเสือเหลืองได้รับบาดเจ็บช่วงครึ่งหลังในเกมเดเอฟเบ โพคาล ที่ทีมพ่ายต่อเวร์เดอร์ เบรเมน 2-3 เมื่อคืนที่ผ่านมา

“กัปตันทัพเบเฟาเบ มาร์โก รอส ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อในเกมเดเอฟเบ โพคาล” แถลงการณ์ของ ดอร์มุนด์

“ด้วยอาการดังกล่าวทำให้ รอยส์ จะกลับมาลงฝึกซ้อมได้อีกครั้งใน 4 สัปดาห์ หายไว ๆ นะ มาร์โก”

ทั้งนี้ รอยส์ ที่ทำไปแล้ว 11 ประตู 5 แอสซิสต์จากการลงสนาม 26 นัดในฤดูกาลนี้ จะพลาดช่วยทีมทำศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้ายกัยปารีส แซงต์-แชร์กแมง ค่อนข้างแน่นอนแล้ว

During yesterday’s match, Marco Reus sustained a muscle injury that looks to keep him sidelined for up to four weeks.



