ชวดกาตาลันดาร์บี้! แทร์ สเตเก้น เข่าเดี้ยง, อาร์ตูร์พักต่อ 3 วีค

บาร์เซโลนา เปิดเผยเรื่องอาการบาดเจ็บของสองผู้เล่นอย่าง มาร์ค-อังเดร แทร์ สเตเก้น และ อาร์ตูร์ เมโล ซึ่งจะไม่ได้ลงเล่นในเกมลาลีกาประเดิมปี 2020 กับเอสปันญอลคืนวันเสาร์นี้แน่นอนแล้ว

ผู้รักษาประตูชาวเยอรมันมีปัญหาบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าติดตัวมาตั้งแต่นัดล่าสุดก่อนพักเบรคที่ชนะอลาเบส 4-1 ส่วนกองกลางชาวบราซิลหายหน้าไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคม หลังประสบปัญหาบาดเจ็บบริเวณโคนขาหนีบ

"อาร์ตูร์ ยังคงต้องได้รับการรักษาอาการบาดเจ็บที่โคนขาหนีบ และคาดว่าเขาจะต้องพักรักษาตัวต่ออีกประมาณ 3 สัปดาห์"

