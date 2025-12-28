wirtz Getty Images
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

ชล็อตเร้า’เวียร์ตซ์’ต่อยอดฟอร์มหลังปลดล็อคประตูในลีก

อาร์เนอ ชล็อต กล่าวชื่นชมผลงาน ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ที่เพิ่งปลดล็อคประตูแรกในพรีเมียร์ลีก พร้อมท้าให้ต่อยอดยกระดับต่อไป

ทัพหงส์แดง ยังเดินหน้าเก็บชัยชนะต่อเนื่องหลังเปิดบ้านเอาชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส 2-1 ด้วยประตูจาก ไรอัน กราเฟนเบิร์ก และ เวียร์ตซ์ ที่ปลดล็อคประตูแรกในเกมที่ 18 ได้สำเร็จ

นอกจากทำประตูได้ แนวรุกทีมชาติเยอรมนีทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในครึ่งแรก ซึ่ง ชล็อต มั่นใจว่า เวียร์ตซ์ จะต่อยอดผลงานต่อจากนี้

“ผมมั่นใจว่ามันจะเป็นความโล่งใจครั้งใหญ่สำหรับเขา ผมได้เห็นปฏิกิริยาตอนเขาทำประตู และเพื่อนร่วมทีมก็ยินดีกับเขามาก

“ในโลกฟุตบอล, บางทีมันอาจถูกต้องแล้ว เราจะถูกตัดสินใจผลการแข่งขัน และผลงานส่วนตัวจะถูกตัดสินจากประตูและแอสซิสต์

“ผมคิดว่าเขาเริ่มมีเกมที่ดีสำหรับเรา ซึ่งเขาจะดีขึ้นอีกเรื่อย ๆ ในทุก ๆ เกมที่ลงสนามให้เรา

“เขาเริ่มจะฟิตขึ้นเรื่อย ๆ และใกล้เคียงกับการทำประตูได้ และไม่แปลกใจเลยที่เขาทำประตูได้ในวันนี้

“เขาคือคนแรกที่เข้าใจดีว่าแค่ประตูเดียวมันยังไม่เพียงพอ หวังว่าเขาจะทำประตูให้เราได้มากกว่านี้

“ซึ่งผมชื่นชอบฟอร์มของเขาวในช่วงส่วนใหญ่ของเกม ผมคิดว่าเขามีความพิเศษมาก ๆ ในหลาย ๆ ช่วงเวลา”

