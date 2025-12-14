ชล็อตชี้ไม่ต้องคิดเยอะเรียกซาลาห์กลับทีมเกมชนะไบรท์ตัน

อาร์เนอ ชล็อต กุนซือ ลิเวอร์พูล เผยว่าการตัดสินใจเรียก โมฮาเหม็ด ซาลาห์ กลับมาติดทีมในเกมชนะ ไบรท์ตัน 2-0 ไม่ใช่เรื่องยากลำบาก
ปีกทีมชาติอียิปต์ ไม่มีชื่อติดทีมในเกมบุกชนะ อินเตอร์ มิลาน 1-0 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก กลางสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังนักเตะให้สัมภาษณ์ทิ้งบอมบ์ว่าสโมสรโยนความผิดเรื่องทีมฟอร์มย่ำแย่ให้กับเขา และความสัมพันธ์ระหว่างเขากับกุนซือที่ไม่เหมือนเดิม
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าการพูดคุยระหว่าง ซาลาห์
“สัมผัสแรกของเขา เกือบเป็นแอสซิสต์ให้ แม็ค อัลลิสเตอร์ เขามีบทบาทในการเล่นอยู่ตลอดเวลามี โม เป็นเรื่องน่ายินดี แต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ
“มันเป็นการตัดสินใจที่ไม่ยากในการใส่ชื่อเขากลับมาติดทีม สิ่งที่พูดคุยกันระหว่างเรา จะอยู่แค่เราสองคน
“เราต้องการเขา และเขาแอสซิสต์ประตู 2-0 ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม มีหลายครั้งแล้วที่เราตกอยู่ฝ่ายเพลี่ยงพล้ำในการดวลลูกตั้งเตะ
“เขาจะไป AFCON และนั่นสำหรับเราหมายถึงนักเตะหายไปอีกคน มันเป็นสิ่งที่เรารู้ดีตั้งแต่ก่อนเริ่มฤดูกาล หวังว่านักเตะหนึ่งหรือสองคนจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บได้ทัน”