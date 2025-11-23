ชล็อตขอรับผิดผลงานลิเวอร์พูลตกต่ำ, มั่นใจมีทางพลิกสถานการณ์

อาร์เนอ ชล็อต กุนซือ ลิเวอร์พูล ให้สัมภาษณ์ยืดอกขอรับผิดชอบผลงานของทีมในช่วงหลัง พร้อมยืนยันยังมีทางออกพาทีมฝ่าวิกฤต
ทัพหงส์แดง ฟอร์มยังระส่ำต่อเนื่องแม้จะมีเบรคทีมชาติมาคั่นกลาง ล่าสุดเปิดบ้านพ่าย น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
“มันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผม ไม่ว่าเราชนะหรือแพ้ มันเป็นความรับผิดชอบของผม” ชล็อต เผย
“แต่สิ่งที่ผมเห็นคือทีมพยายามอย่างถึงที่สุดจนจบเกม และแฟนบอลยังอยู่กับเราจนสิ้นเสียงนกหวีด
“แน่นอนว่ามันยังมีหนทางแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยนักเตะมากคุณภาพที่เรามีอยู่
“ผมคิดว่าไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ ถ้าคุณจัดตัวจริงและสำรอง คุณมองย้อนไปและคิดถึงจุดที่เราสามารถทำได้ดีกว่านี้ นั่นคือสิ่งที่ต้องทำมากกว่าสงสัยในฝีมือตัวเราเอง
“แต่ผมขอย้ำข้อเท็จจริงตรงนี้อีกครั้งว่าผมขอแบกความรับผิดชอบกับความพ่ายแพ้ในช่วงนี้
“คุณต้องรับผิดชอบเมื่อคุณชนะ และในยามแพ้ด้วยเช่นกัน นั่นคือสาเหตุที่ผมมักจะเลือก แม้พวกคุณจะถามคำถามผม, ในการไม่พูดถึงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน หรือข้อแก้ตัวอื่น ๆ
“ผมไม่สามารถที่จะขึ้นมาแก้ตัวแทนพวกเขาว่าทำไมเราถึงโชว์ทำผลงานจนได้ผลการแข่งขันออกมาแบบนี้
“นี่มันยังห่างไกลจากคำว่าดีพอ และผมขอรับผิดชอบในเรื่องนั้น”