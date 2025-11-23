Liverpool v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

ชล็อตขอรับผิดผลงานลิเวอร์พูลตกต่ำ, มั่นใจมีทางพลิกสถานการณ์

อาร์เนอ ชล็อต กุนซือ ลิเวอร์พูล ให้สัมภาษณ์ยืดอกขอรับผิดชอบผลงานของทีมในช่วงหลัง พร้อมยืนยันยังมีทางออกพาทีมฝ่าวิกฤต

ทัพหงส์แดง ฟอร์มยังระส่ำต่อเนื่องแม้จะมีเบรคทีมชาติมาคั่นกลาง ล่าสุดเปิดบ้านพ่าย น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ แบบหมดสภาพ 0-3 ทำให้พวกเขาแพ้ 6 จาก 7 เกมหลังสุดในลีก หล่นไปอยู่ครึ่งล่างของตารางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“มันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผม ไม่ว่าเราชนะหรือแพ้ มันเป็นความรับผิดชอบของผม” ชล็อต เผย

“แต่สิ่งที่ผมเห็นคือทีมพยายามอย่างถึงที่สุดจนจบเกม และแฟนบอลยังอยู่กับเราจนสิ้นเสียงนกหวีด

“แน่นอนว่ามันยังมีหนทางแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยนักเตะมากคุณภาพที่เรามีอยู่

“ผมคิดว่าไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ ถ้าคุณจัดตัวจริงและสำรอง คุณมองย้อนไปและคิดถึงจุดที่เราสามารถทำได้ดีกว่านี้ นั่นคือสิ่งที่ต้องทำมากกว่าสงสัยในฝีมือตัวเราเอง

“แต่ผมขอย้ำข้อเท็จจริงตรงนี้อีกครั้งว่าผมขอแบกความรับผิดชอบกับความพ่ายแพ้ในช่วงนี้

“คุณต้องรับผิดชอบเมื่อคุณชนะ และในยามแพ้ด้วยเช่นกัน นั่นคือสาเหตุที่ผมมักจะเลือก แม้พวกคุณจะถามคำถามผม, ในการไม่พูดถึงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน หรือข้อแก้ตัวอื่น ๆ

“ผมไม่สามารถที่จะขึ้นมาแก้ตัวแทนพวกเขาว่าทำไมเราถึงโชว์ทำผลงานจนได้ผลการแข่งขันออกมาแบบนี้

“นี่มันยังห่างไกลจากคำว่าดีพอ และผมขอรับผิดชอบในเรื่องนั้น”

