ชมก่อนดวล! เป๊ปยก อาร์เซนอล ทีมดีสุดในโลก หลังทะลุชิงคาราบาวคัพ

เป๊ป กวาร์ดิโอลา เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยกให้ อาร์เซนอล คือทีมที่ดีที่สุดในโลกเวลานี้ หลังทั้งสองทีมจะพบกันในศึกคาราบาว คัพ รอบชิงชนะเลิศ
เรือใบสีฟ้า เปิดบ้านย้ำแค้น นิวคาสเซิล 3-1 ในรอบรองชนะเลิศลีกคัพ เลกสอง รวมผลสองนัดถล่มไปขาดลอยถึง 5-1 กรุยทางเข้ารอบชิงชนะเลิศคไปพบ ไอ้ปืนใหญ่ ซึ่งกุนซือชาวสเปนเชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอน เพราะทีมของ มิเกล อาร์เตต้า กำลังลงตัวและอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรง
“มันจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม คาราบาว คัพ คือถ้วยแรกที่เราคว้าได้ที่นี่ และเมื่อคุณเริ่มคว้าแชมป์ มันจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้น” กวาร์ดิโอลา กล่าว
“การได้เล่นกับอาร์เซนอลเป็นความสุข พวกเขาคือทีมที่ดีที่สุดในยุโรปตอนนี้ และอาจรวมถึงดีที่สุดในโลกด้วย”
แมนฯซิตี้ และ อาร์เซนอล จะชิงถ้วยแรกของฤดูกาลที่เวมบลีย์ ในวันที่ 22 มีนาคมนี้ ขณะที่ในพรีเมียร์ลีกก็กำลังขับเคี่ยวแย่งแชมป์กันอย่างเข้มข้น โดยทัพปืนใหญ่นำเป็นจ่าฝูงห่าง เรือใบสีฟ้า 6 คะแนน