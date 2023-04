ชมกันอีกครั้ง! แม็คไกวร์แจกโชคให้ เซบียา ขึ้นนำตั้งแต่ต้นเกม (มีคลิป)

แนวรับปีศาจแดงทำผิดพลาดตั้งแต่ต้นเกมจนกลายเป็นประตูขึ้นนำของ เซบียา

หลังจากทำเข้าประตูตัวเองจนโดนตีเสมอในเกมเลกแรก แฮร์รี แม็คไกวร์ กัปตันทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ต้องเจอฝันร้ายอีกครั้งในการพบกับ เซบียา ในศึกยูโรป้าลีก รอบ 8 ทีมสุดท้าย เลกสอง

เริ่มเกมเพียง 8 นาทีเท่านั้นกองหลังทีมชาติอังกฤษ รับบอลจาก ดาบิด เด เคอา ก่อนจ่ายบอลพลาดไปติดตัว เอริค ลาเมลา แล้วบอลทะลักไปเข้าทาง ยุสเซฟ เอ็น-เนซีรี ลากหลุดไปยิงด้วยซ้ายจ่อ ๆ ไม่เหลือ ส่งให้เจ้าบ้านออกนำ 1-0 อย่างรวดเร็ว

จบเกม เซบียา เอาชนะ แมนฯยูไนเต็ด ไปแบบขาดลอย 3-0 ผ่านเข้ารอบด้วยสกอร์รวม 5-3 และเขี่ยปีศาจแดงตกรอบฟุตบอลถ้วยยุโรปเป็นครั้งที่ 3

WHAT NEXT FOR MAN UTD? After Thursday's match in Spain, the Red Devils will return to England to face Brighton in the FA Cup semi-final on Sunday.