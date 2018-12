ชนะ 3 นัดรวด! เบนิเตซคว้ากุนซือยอดเยี่ยมเดือน พ.ย.

ราฟาเอล เบนิเตซ กุนซือของ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด คว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกประจำเดือนพฤศจิกายนมาครอง

ทัพสาลิกาดงคว้าชัยชนะทั้ง 3 นัดในเดือนพฤศจิกายนมาได้ทั้ง 3 นัด ไล่ตั้งแต่การชนะฟูแลม 1-0 ซึ่งเป็นการคว้าชัยนัดแรก.นฤดูกาลนี้ ต่อด้วยการชนะบอร์นมัธในบ้าน และบุกไปชนะเบิร์นลีย์

ด้วยชัยชนะ 3 นัดรวด ทำให้ทีมพ้นจากโซนตกชั้นมารั้งอันดับ 15 ของตาราง ซึ่งทำให้กุนซือวัย 58 ปีคว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมของเดือนที่ผ่านมาไปได้สำเร็จ

Newcastle United won all three @premierleague games in November, earning Rafa Benítez the Barclays Manager of the Month award.



Read more: https://t.co/54xy9QmnFT #NUFC pic.twitter.com/lznODaysj2 — Newcastle United FC (@NUFC) December 14, 2018