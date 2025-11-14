อัลลัน แซงต์-แม็กซิแม็ง
สันติภพ เหลืองอ่อน

จำเขาได้มั้ย!? แซงต์-แม็กซิแม็ง โชว์สเต็ปก่อนยิง ‘ลูกจรวด’ พาทีมคว้าชัย

อัลลัน แซงต์-แม็กซิแม็ง อดีตปีกจอมลีลาของ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ยังคงไว้ลาย หลังโชว์ทักษะโยกหลอกคู่แข่ง ก่อนยิงลูกไฟเสียบสามเหลี่ยมอย่างงดงาม

เพจดัง Play with FUN, be FUN ลงคลิปที่ แซงต์-แม็กซิแม็ง ซึ่งปัจจุบันย้ายไปเล่นกับ คลับ อเมริกา ทีมดังในเม็กซิโก ก่อนที่ แข้งวัย 28 ปี จะยิงประตูสุดสวยในเกมที่ต้นสังกัดของเขาเปิดรังเอาชนะ คลับ เลออน 2-0 ในศึก ลีก้า เอ็มเอ็กซ์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

เกมดังกล่าวนั้น แซงต์-แม็กซิแม็ง เล่นได้ดี ก่อนที่จะมาแสดงให้เห็นถึงลีลาที่ยังยอดเยี่ยมในนาทีที่ 58 หลังเก็บบอลแถวสองได้บริเวณหน้ากรอบเขตโทษ ก่อนโยกหลบแข้งเลออน แล้วซัดด้วยขวาชนิดบอลพุ่งเป็นจรวดเสียบเสาสองอย่างงดงาม จนช่วยให้ทีมขึ้นนำคู่แข่ง 1-0

ติดตามชมวิดีโอลูกยิงดังกล่าวได้ที่ https://www.facebook.com/reel/846797371336840

โดย แซงต์-แม็กซิแม็ง โด่งดังที่สุดสมัยที่ค้าแข้งในอังกฤษกับทัพ ‘สาลิกาดง’ ระหว่างปี 2019 ถึง 2023 โดย ดาวเตะเลือดฝรั่งเศส ลงเล่นไป 124 นัดในทุกรายการ พร้อมยิงไป 13 ประตูและจ่าย 21 แอสซิสต์ให้ นิวคาสเซิล

จุดเด่นของ แซงต์-แม็กซิแม็ง คือ ทรงผมสุดเท่และลีลาในสนามที่เร้าใจ พร้อมเลื้อยผ่านคู่แข่งทุกทีม อีกทั้งยังสวมหมายเลข 10 ให้กับทีมดังแห่งอีสานเมืองผู้ดี หลังจากย้ายออกจากอังกฤษ แซงต์-แม็กซิแม็ง พเนจรย้ายไปเล่นใน ซาอุดิอาระเบีย และ ตุรกี ก่อนโยกมาเล่นในแดน ‘จังโก้’ อย่างปัจจุบัน

