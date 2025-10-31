จู๊ด เบลล์ คอนเฟิร์ม! เตรียมร่วมทัพช้างศึกบู๊ศรีลังกาศึกคัดเอเชียนคัพ พ.ย.นี้

จากกรณี เดวิด อาร์เทลล์ เฮดโค้ช กริมสบี้ ทาวน์ เปิดเผยว่า ตนพร้อมสนับสนุน จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ เต็มที่ ในการมาเล่นให้ทีมชาติไทย แต่กำลังรอให้ตัวนักเตะตัดสินใจ และแจ้งยืนยันให้ชัดเจนอีกครั้ง
กองหน้าลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ตัดสินใจเลือกมาเล่นให้ทัพช้างศึก จากการประสานพูดคุยของ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมา โดยมี แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือทีมชาติไทนคนใหม่ ที่เห็นด้วย และเป็นคนเสนอชื่อผู้เล่นเพื่อเข้ามาเป็นขุมกำลังของทีมในการคุมทัพช้างศึก
ล่าสุด โกล ประเทศไทย ได้รับรายงานว่า จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ เซ็นเอกสารยืนยันเลือกเล่นให้ทีมชาติไทย เป็นที่เรียบร้อย รวมถึง สมาคมฟุตบอลอังกฤษ ยืนยันสถานะที่ยังสามารถเปลี่ยนทีมชาติเล่นได้ ตามเงื่อนไขฟีฟ่า โดยขั้นตอนหลังจากนี้เหลือแค่ทำพาสสปอร์ตไทยเท่านั้น
ทั้งนี้ทีมชาติไทย มีโปรแกรมเปิดบ้านอุ่นเครื่องพบกับ สิงคโปร์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 โดยในเกมที่จะไปเยือน ศรีลังกา ในศึกเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 5 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ทีมชาติไทย จะได้ จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ มาร่วมทีมทันแน่นอน