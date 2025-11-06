จู๊ด เบลล์มาด้วย! ธีราทร, ธีรศิลป์, สารัช, เควิน คืนทัพช้างศึกยุค 'ฮัดสัน' ดวลสิงคโปร์-ศรีลังกา

แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือทีมชาติไทยคนใหม่ จัดเต็ม 23 แข้งประเดิมยุคของตัวเอง เรียก ธีราทร บุญมาทัน, ธีรศิลป์ แดงดา, สารัช อยู่เย็น และ เควิน ดีรมรัมย์ กลับมาติดทัพช้างศึกอีกครั้ง รวมถึง จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ กองหน้าลูกครึ่งไทย-อังกฤษ จากกริมสบี ทาวน์ พร้อมดวล สิงคโปร์ ในเกมอุ่นเครื่อง และบุกเยือน ศรีลังกา ในเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก
23 นักเตะที่ แอนโธนี ฮัดสัน เลือกมา ถือว่าจัดเต็มในทุกตำแหน่ง โดยเรียก เรียก ธีราทร บุญมาทัน, ธีรศิลป์ แดงดา, สารัช อยู่เย็น, เควิน ดีรมรัมย์ และ ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร กลับมาติดทีมอีกครั้ง เช่นเดียวกับ จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ กองหน้าลูกครึ่ง ที่เตรียมประเดิมทีมชาติไทยชุดใหญ่ หลังกระบวนการเรื่องเอกสารต่าง ๆ พร้อมแล้ว
รายชื่อ 23 นักเตะทีมชาติไทย ชุดลุยฟีฟ่า เดย์ เดือนพฤศจิกายน 2568
ผู้รักษาประตู
กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล (ราชบุรี เอฟซี)
ปฏิวัติ คำไหม (ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด)
สรานนท์ อนุอินทร์ (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด)
กองหลัง
เควิน ดีรมรัมย์ (สลังงอร์ เอฟซี - มาเลเซีย)
สุพรรณ ทองสงค์ (ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด)
ณัฐพงษ์ สายริยา (ชลบุรี เอฟซี)
ธีราทร บุญมาทัน (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด)
นิโคลัส มิคเกลสัน (เอสวี เอลเวอร์สแบร์ก - เยอรมนี)
พรรษา เหมวิบูลย์ (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด)
ศุภนันท์ บุรีรัตน์ (การท่าเรือ เอฟซี)
ศฤงคาร พรมสุภะ (สุโขทัย เอฟซี)
กองกลาง
ชนาธิป สรงกระสินธ์ (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด)
ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร (ราชบุรี เอฟซี)
เบนจามิน เดวิส (อุทัยธานี เอฟซี)
พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี (การท่าเรือ เอฟซี)
สารัช อยู่เย็น (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด)
เสกสรรค์ ราตรี (ระยอง เอฟซี)
สุภโชค สารชาติ (คอนซาโดเล ซัปโปโร - ญี่ปุ่น)
อนันต์ ยอดสังวาลย์ (ลำพูน วอริเออร์)
กองหน้า
จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ (กริมสบี ทาวน์ - อังกฤษ)
ธีรศิลป์ แดงดา (ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด)
ธีรศักดิ์ เผยพิมาย (การท่าเรือ เอฟซี)
ศุภชัย ใจเด็ด (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด)
โปรแกรมทีมชาติไทย ในช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนพฤศจิกายน
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง International Match
ไทย พบ สิงคโปร์
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19:30 น.
ธรรมศาสตร์ สเตเดียม
ฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่ม D นัดที่ 5
ศรีลังกา พบ ไทย
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17:15 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
โคลอมโบ เรซคอร์ส สเตเดียม
ถ่ายทอดสดทาง True Visions NOW, ไทยรัฐ ทีวี และ BG SPORTS