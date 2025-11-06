สารัช - ชนาธิป - ธีราทร - ธีรศิลป์
ณัฐพงษ์ แสนสน

จู๊ด เบลล์มาด้วย! ธีราทร, ธีรศิลป์, สารัช, เควิน คืนทัพช้างศึกยุค 'ฮัดสัน' ดวลสิงคโปร์-ศรีลังกา

แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือทีมชาติไทยคนใหม่ จัดเต็ม 23 แข้งประเดิมยุคของตัวเอง เรียก ธีราทร บุญมาทัน, ธีรศิลป์ แดงดา, สารัช อยู่เย็น และ เควิน ดีรมรัมย์ กลับมาติดทัพช้างศึกอีกครั้ง รวมถึง จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ กองหน้าลูกครึ่งไทย-อังกฤษ จากกริมสบี ทาวน์ พร้อมดวล สิงคโปร์ ในเกมอุ่นเครื่อง และบุกเยือน ศรีลังกา ในเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก⁣

23 นักเตะที่ แอนโธนี ฮัดสัน เลือกมา ถือว่าจัดเต็มในทุกตำแหน่ง โดยเรียก เรียก ธีราทร บุญมาทัน, ธีรศิลป์ แดงดา, สารัช อยู่เย็น, เควิน ดีรมรัมย์ และ ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร กลับมาติดทีมอีกครั้ง เช่นเดียวกับ จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ กองหน้าลูกครึ่ง ที่เตรียมประเดิมทีมชาติไทยชุดใหญ่ หลังกระบวนการเรื่องเอกสารต่าง ๆ พร้อมแล้ว⁣

รายชื่อ 23 นักเตะทีมชาติไทย ชุดลุยฟีฟ่า เดย์ เดือนพฤศจิกายน 2568⁣

ผู้รักษาประตู⁣

กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล (ราชบุรี เอฟซี)⁣

ปฏิวัติ คำไหม (ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด)⁣

สรานนท์ อนุอินทร์ (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด)⁣

กองหลัง⁣

เควิน ดีรมรัมย์ (สลังงอร์ เอฟซี - มาเลเซีย)⁣

สุพรรณ ทองสงค์ (ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด)⁣

ณัฐพงษ์ สายริยา (ชลบุรี เอฟซี)⁣

ธีราทร บุญมาทัน (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด)⁣

นิโคลัส มิคเกลสัน (เอสวี เอลเวอร์สแบร์ก - เยอรมนี)⁣

พรรษา เหมวิบูลย์ (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด)⁣

ศุภนันท์ บุรีรัตน์ (การท่าเรือ เอฟซี)⁣

ศฤงคาร พรมสุภะ (สุโขทัย เอฟซี)⁣

กองกลาง

ชนาธิป สรงกระสินธ์ (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด)⁣

ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร (ราชบุรี เอฟซี)⁣

เบนจามิน เดวิส (อุทัยธานี เอฟซี)⁣

พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี (การท่าเรือ เอฟซี)⁣

สารัช อยู่เย็น (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด)⁣

เสกสรรค์ ราตรี (ระยอง เอฟซี)⁣

สุภโชค สารชาติ (คอนซาโดเล ซัปโปโร - ญี่ปุ่น)⁣

อนันต์ ยอดสังวาลย์ (ลำพูน วอริเออร์)⁣

กองหน้า⁣

จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ (กริมสบี ทาวน์ - อังกฤษ)⁣

ธีรศิลป์ แดงดา (ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด)⁣

ธีรศักดิ์ เผยพิมาย (การท่าเรือ เอฟซี)⁣

ศุภชัย ใจเด็ด (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด)⁣

โปรแกรมทีมชาติไทย ในช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนพฤศจิกายน⁣

ฟุตบอลอุ่นเครื่อง International Match⁣

ไทย พบ สิงคโปร์⁣

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19:30 น.⁣

ธรรมศาสตร์ สเตเดียม⁣

ฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่ม D นัดที่ 5⁣

ศรีลังกา พบ ไทย⁣

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17:15 น. (ตามเวลาประเทศไทย)⁣

โคลอมโบ เรซคอร์ส สเตเดียม⁣

ถ่ายทอดสดทาง True Visions NOW, ไทยรัฐ ทีวี และ BG SPORTS

