จุดสลบ! 'ฟาน ไดค'รับลูกตั้งเตะคือปัญหาใหญ่ของ ลิเวอร์พูล

เวอร์จิล ฟาน ไดค์ กัปตันลิเวอร์พูล ยอมรับตามตรงว่าปัญหาการเสียประตูจากลูกตั้งเตะกำลัง “ทำร้ายทีม” อย่างหนักในฤดูกาลนี้
หงส์แดง เสียไปแล้ว 12 ประตูจากลูกตั้งเตะในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ มากที่สุดเป็นอันดับร่วมกับ บอร์นมัธ และ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ และยิงได้เพียง 3 ประตูเท่านั้น (ไม่รวมจุดโทษ) ซึ่งแนวรับชาวดัตช์ยอมรับว่าจุดนี้คือปัญหาสำคัญที่ทีมต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน
“มีหลายเกมที่เราป้องกันลูกตั้งเตะได้ดีมาก แต่ความจริงคือเราเสียประตูจากลูกตั้งเตะมากเกินไป และในขณะเดียวกันเราก็ยิงได้น้อยเกินไป นี่คือสิ่งที่เราต้องปรับปรุง” ฟาน ไดค์ กล่าว
“เป็นเรื่องของสภาพจิตใจหรือเปล่าเหรอ? ผมหวังว่าจะไม่ใช่ เพราะถ้ามันเข้าไปอยู่ในหัวคุณ นั่นแหละคือปัญหา สำหรับผมเอง มันไม่ได้อยู่ในหัวเลย”
“เราป้องกันลูกตั้งเตะได้ดีมาหลายครั้ง แต่การเสียประตูแบบนี้มันเจ็บปวด เราทุกคนรู้ว่ามันยังไม่ดีพอ เราคุยกันเรื่องนี้แล้ว และเราต้องพลิกสถานการณ์ให้ได้ การซ้อมคือทางเดียวที่จะทำให้ดีขึ้น และนั่นคือเหตุผลที่เราทำงานกับมันแทบทุกครั้งในการฝึกซ้อม”
ด้าน อาร์เนอ ชล็อต กุนซือลิเวอร์พูล ก็ยอมรับว่าลูกตั้งเตะยังเป็นจุดอ่อนสำคัญ
“น่าเสียดายที่เราอาจเป็นทีมเดียวที่แทบไม่เคยยิงจากลูกตั้งเตะ และที่แย่กว่านั้นคือเราเสียประตูอยู่ตลอด แต่สิ่งสำคัญคือ เมื่ออะไรไม่เป็นใจ ไม่ว่าจะเป็นลูกตั้งเตะหรือเรื่องอื่น เราต้องหาทางชนะให้ได้”
“สองเกมหลังเราเสียประตูจากลูกตั้งเตะ แต่ยังสามารถเก็บชัยชนะได้ ซึ่งมันไม่ค่อยเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้ นั่นคือความก้าวหน้าสำหรับผม แต่ชัดเจนว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องปรับปรุง และนี่คือหนึ่งในนั้น เราลงเล่นมา 18 เกมแล้ว และเราต้องทำให้ดีขึ้น”