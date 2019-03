จำใจแจกเหลือง! กรรมการปลอบแมดดิสันเสียเพื่อนเพราะมะเร็ง

เจมส์ แมดดิสัน กองกลางของเลสเตอร์ ซิตี้ เผยว่า ไมเคิล โอลิเวอร์ เข้ามาแสดงความเสียใจแม้ต้องแจกใบเหลืองที่ตนถอดเสื้ออุทิศประตูให้เพื่อนผู้ล่วงลับ

แนวรุกจิ้งจอกสยามยิงฟรีคิกเป็นประตูขึ้นนำในเกมที่ทีมบุกเอาชนะเบิร์นลีย์ 2-1 เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยหลังทำประตูได้เขาถอดเสื้อโชว์ข้อความ "RIP Sophie. I love you," อุทิศให้กับ โซฟี หนูน้อยวัย 5 ขวบที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

โดย โอลิเวอร์ ไม่มีทางเลือกต้องแจกใบเหลืองให้ดาวเตะวัย 21 ปีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ตามมา แต่ แมดดิสัน ออกมาเผยว่าเชิ้ตดำคนดังทำไปตามหน้าที่และได้ร่วมแสดงความเสียใจกับเขาด้วย

"เนื่องด้วยทวิตที่หลายคนโจมตี ไมเคิล โอลิเวอร์ เขาแค่ทำไปตามหน้าที่และไม่มีทางเลือก เขาไม่มีความสุขหรอกนะที่แจกใบเหลืองให้ผม อีกทั้งเขายังร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของโซฟีซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมาก" ทวิตของ แมดดิสัน

