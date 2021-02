จำผมได้มั้ย? 'ซาโนโก้'อดีตหอกอาร์เซนอลย้ายกลับอังกฤษ

ยาย่า ซาโนโก้ อดีตดาวยิงอาร์เซนอล ย้ายกลับมาค้าแข้งในอังกฤษอีกครั้ง หลังเซ็นสัญญากับ ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์ สโมสรในเดอะ แชมเปี้ยนชิพ ด้วยสัญญาจนจบฤดูกาล

กองหน้าชาวฝรั่งเศสกลายเป็นนักเตะไร้สังกัด นับตั้งแต่แยกทางกับ ตูลูส เมื่อซัมเมอร์ปี 2020 ก่อนล่าสุดเขาจะตัดสินใจย้ายซบ เดอะ เทร์เรียส์ แบบไม่มีค่าตัว

สำหรับ หัวหอกวัย 28 เคยค้าแข้งกับ เดอะ กันเนอร์ส ในระหว่างฤดูกาล 2013-17 ก่อนย้ายไปเล่นกับ คริสตัล พาเลซ, อาแย็กซ์, ชาร์ลตัน และตูลูส

🔥 The new man in action#htafc pic.twitter.com/qJCi17q1S0